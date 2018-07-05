Фестиваль красок пройдет в «Потешном дворе» в это воскресенье

Традиционный яркий фестиваль красок начнется в «Потешном дворе» 8 июля в 15 часов. Состояться он должен был еще в прошлые выходные, но из-за сильного дождя его пришлось отменить.

Фестиваль красок — одна из самых ярких традиций северного лета

Программа фестиваля продлится с 15 до 19 часов. Вход на мероприятие свободный.

— Краска абсолютно безопасна, легко смывается с кожи и отстирывается от одежды. На фестивале приветствуется однотонная белая или черная одежда, поскольку на ней хорошо видны яркие цвета, отмечают организаторы фестиваля.

В этом году первый летний красочный вечер состоялся 17 июня у клуба М33. Если хотите посмотреть, насколько все это ярко, и вдохновиться на воскресное приключение в парке, смотрите на фоторепортаж.