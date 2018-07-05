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Фестиваль красок пройдет в «Потешном дворе» в это воскресенье
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Фестиваль красок пройдет в «Потешном дворе» в это воскресенье 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Традиционный яркий фестиваль красок начнется в «Потешном дворе» 8 июля в 15 часов. Состояться он должен был еще в прошлые выходные, но из-за сильного дождя его пришлось отменить.
Фестиваль красок — одна из самых ярких традиций северного лета
Программа фестиваля продлится с 15 до 19 часов. Вход на мероприятие свободный.
— Краска абсолютно безопасна, легко смывается с кожи и отстирывается от одежды. На фестивале приветствуется однотонная белая или черная одежда, поскольку на ней хорошо видны яркие цвета, отмечают организаторы фестиваля.
В этом году первый летний красочный вечер состоялся 17 июня у клуба М33. Если хотите посмотреть, насколько все это ярко, и вдохновиться на воскресное приключение в парке, смотрите на фоторепортаж.
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