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Boucheron сохранили лепестки живых цветов в коллекции высокого ювелирного искусства
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Boucheron сохранили лепестки живых цветов в коллекции высокого ювелирного искусства 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Ювелирный дом Boucheron показали юбилейную коллекцию высокого ювелирного искусства — в этом году дому исполняется 160 лет. В честь солидной даты Boucheron разработали и применили в коллекции Nature Triomphante новую технологию: для создания колец использовали лепестки живых цветов — анемоны, фиалки, гортензии и пиона. Их дополнили драгоценные камни — сапфир падпараджа, гранатовый спессартин, светло-синий турмалин и жёлтый бриллиант. Чтобы сохранить лепестки такими, как они были, цветы отсканировали и стабилизировали без использования пигментов и химических компонентов, а затем поместили на титан. Кроме колец, в коллекцию вошли и другие украшения с растительными мотивами — колье в виде веток плюща и листьев папоротника, асимметричные серьги, браслеты и сотуары.
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