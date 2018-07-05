Boucheron сохранили лепестки живых цветов в коллекции высокого ювелирного искусства

Ювелирный дом Boucheron показали юбилейную коллекцию высокого ювелирного искусства — в этом году дому исполняется 160 лет. В честь солидной даты Boucheron разработали и применили в коллекции Nature Triomphante новую технологию: для создания колец использовали лепестки живых цветов — анемоны, фиалки, гортензии и пиона. Их дополнили драгоценные камни — сапфир падпараджа, гранатовый спессартин, светло-синий турмалин и жёлтый бриллиант. Чтобы сохранить лепестки такими, как они были, цветы отсканировали и стабилизировали без использования пигментов и химических компонентов, а затем поместили на титан. Кроме колец, в коллекцию вошли и другие украшения с растительными мотивами — колье в виде веток плюща и листьев папоротника, асимметричные серьги, браслеты и сотуары.