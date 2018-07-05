Шапка-ушанка и майка болельщика. Футбол вышел на модные подиумы

Стилист, телеведущий и эксперт моды в эфире НСН объяснил, как правильно сочетать футбольные аксессуары с модными тенденциями.

Модные тренды задают не только дизайнеры и стилисты. Купить себе такое поло, в котором прогулялся по улицам Мадрида Криштиану Роналду , или сделать себе татуировку, как у Серхио Рамоса , это для многих болельщиков — норма.

А уж буйство красок и на трибунах, и на улицах Москвы, Питера, Нижнего и Сочи — это же мечта любого модного дома, отмечает спортивный обозреватель НСН Наталья Шатова в проекте «Игры в престольной».

Футбол рождает не только тренды, но и творит саму моду. Так, супермодель из Бразилии Адриана Лима на Неделе моды в Париже появилась в весьма необычном образе. Он состоял из ярко-желтой футболки с зеленым воротом бразильской сборной, кружевной синей юбки и открытых босоножек на каблуках.

Стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец в эфире НСН отметил, что от знаменитой бразильянки российские красавицы не отстают.

«В моде уже давно носить спортивные майки, как у всех футболистов. В моду вошел спорт и сейчас тренд носить майки национальной сборной. Другое дело, что все улицы Москвы выглядят слишком модно, потому что количество такой спортивной одежды и наша столица выглядит очень актуально и по-европейски», — считает Лисовец.

Каждый, кто хоть раз прошелся по улице Никольской в Москве, самом любимом месте встречи болельщиков всех стран, наверняка видел, какой популярностью пользуются мексиканцы в сомбреро, саудиты в куфиях, россияне в ушанках. Кажется, что уже у каждого первого есть фотография в необычных головных уборах. Ведь головные уборы — это не только элемент одежды, это часть истории, а в нашем случае полнейшего интернационала — еще и элемент идентификации. Под запретом после чемпионата мира, по мнению стилиста Лисовца должен оказаться лишь один головной убор.

«На одном из показов на Неделе моды были представлены ушанки, утрированные, объемные, размера оверсайз. Ушанки вообще выглядят красиво, но надо понимать, что эти головные уборы смотрятся хорошо именно сейчас, на болельщиках, потому что они в летней спортивной форме и это очень соответствует моде. Любая вещь в русской стилистике, если правильно ее преподнести, конечно, кроме кокошников. Они выглядят очень круто, хорошо, что чемпионат мира заставил нас вспомнить наши корни», — озвучил свой вердикт спортивной моды на все русское Влад Лисовец