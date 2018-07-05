Как носить джинсы с каблуками, чтобы не выглядеть провинциально

Основной момент, который передает информацию о том, насколько стильно вы одеты, — это силуэт. И только потом уже идет фактура, цвет, пропорции, бренд и все остальное.

Кюлоты

Если хочется составить более стильный и яркий образ, лучше делать ставку на крой. Стоит примерить самую актуальную модель этого сезона — кюлоты. Но и обувь к ним нужно подобрать не менее стильную — с каблуком kitten heel или с более закрытой носочной частью, имеющей фигурный вырез.

Кюлоты отлично будут смотреться на любой фигуре, но стоит учитывать некоторые особенности при их выборе. Материал может немного утяжелить низ, поэтому если бедра объемные, то стоит выбрать модель более темного цвета, без декора и сшитую из мягкой джинсы. Всегда можно сбалансировать верх, подчеркнув его горизонтальной линией плеч, рисунком блузки, объемным кроем.

Для яркого и стильного образа с кюлотами подойдут туфли бежевого цвета от El Tempo и черные туфли от CORSOCOMO. Модели с каблуком kitten heel выполнены из натуральной кожи и бархата.

Туфли El Tempo, цена: от 2 990 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04​

Туфли CORSOCOMO, цена: от 2 900 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46​

Бойфренды

Полуприлегающие джинсы (например, бойфренды) отлично будут сочетаться с тонким изящным каблуком и свободным объемным верхом. Главное — не перестараться с объемом верха, чтобы образ не получился слишком бесформенным. Чтобы в подобной модели джинсов ноги выглядели длиннее, стоит избегать слишком низкой посадки.

В качестве объемного верха идеально подойдет жакет или жилет от модного дома Ianis Chamalidy. Несмотря на свободный крой, эти модели подчеркивают изящные изгибы фигуры.

Жакет Ianis Chamalidy, цена: от 28 600 руб., заказать: +7 (800) 555-00-36​

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Скинни

Эта модель джинсов хорошо будет смотреться с каблуком — при условии, что подходит по типу фигуры и выполнена в лаконичном дизайне — без блесток, стразов, потертостей. И еще желательно, чтобы скинни имели длину до щиколотки. Собранные гармошкой или подвернутые скинни зрительно укорачивают ногу и создают в целом неряшливый вид.

Прямые джинсы

Даже самые простые джинсы и обычные лодочки можно обыграть, добавив интересный верх. Немного самоиронии никогда не помешает: наденьте футболку с надписью, чтобы понизить градус претенциозности образа и соответствовать тенденциям стритстайла. Также освежить лодочки и джинсы помогут актуальные сумки — поясная или тоут, сумка-авоська.

Дополнить образ вы можете с помощью сумок из искусственной или экокожи от GRIZZLY и Bagsland. Модели закрываются на молнию, носятся на сгибе руки или на плече.

Сумка Ors Oro в GRIZZLY, цена: от 2 398 руб., заказать: +7 (499) 703-45-56 Сумка женская Bagsland, цена: от 1 572 руб., заказать: +7 (343) 382-58-05​

Еще несколько лайфхаков

Отдайте предпочтение лаконичным моделям. Чем меньше джинсы включают в себя декоративных элементов, тем больше шансов выглядеть менее провинциально в подобном образе. А вот обувь как раз стоит выбрать с более интересным дизайном: фантазийный каблук, необычный материал, яркий цвет, интересная отделка. Ремешки, шнуровка, ленточки, надписи — все это сделает образ более стильным и запоминающимся.

Помните, что ярких акцентов должно быть в меру. Одного вполне достаточно для повседневного образа. Блистать должно что-то одно: либо джинсы, либо обувь.

Учитывайте соотношение пропорций тела с формой и размером каблука. Одинаково несуразно будут смотреться чрезмерно массивные каблуки на девушке с очень хрупкой фигурой и слишком тонкие шпильки на фигуре с объемными бедрами.

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