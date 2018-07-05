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Coach вновь предложил Селене Гомес стать лицом новой коллекции одежды
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Coach вновь предложил Селене Гомес стать лицом новой коллекции одежды 

Popcake.tv 57 минут назад
Фото: Popcake.tv
на днях анонсировал свою новую коллекцию и раскрыл основные модные тенденции следующего полугодия. Дизайнеры решили выдержать коллекцию в американском спортивном стиле-х годов.
Вместе с Селеной были приглашены и другие звезды из разных стран: японская актриса Кико Мидзухара, китайские модели Гуань Сяотун и Тимми Сюй.
На той неделе все они позировали на одной из центральных улиц Нью-Йорка на фоне винтажных машин. Селене достался образ дерзкой девчонки. Она позировала с сумкой с принтом, дополненной вышивкой и кожаными деталями.
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