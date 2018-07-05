Coach вновь предложил Селене Гомес стать лицом новой коллекции одежды

на днях анонсировал свою новую коллекцию и раскрыл основные модные тенденции следующего полугодия. Дизайнеры решили выдержать коллекцию в американском спортивном стиле-х годов.

Вместе с Селеной были приглашены и другие звезды из разных стран: японская актриса Кико Мидзухара , китайские модели Гуань Сяотун и Тимми Сюй.

На той неделе все они позировали на одной из центральных улиц Нью-Йорка на фоне винтажных машин. Селене достался образ дерзкой девчонки. Она позировала с сумкой с принтом, дополненной вышивкой и кожаными деталями.