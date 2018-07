Лучшие образы гостей Недели Высокой моды в Париже

В эти дни в Париже проходит Неделя Высокой моды. Поэтому именно там сейчас больше всего людей в красивой одежде. Мы собрали образы гостей одного из главных событий фешн-индустрии.

Модель и телеведущая Виктория Лопырева находится в центре модных показов.

Bonjour Paris! 🇫🇷 Starting my day @chanelofficial fashion show! #hautecouture #chanel

Публикация отAmbassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) 3 Июл 2018 в 3:08 PDT Продюсер Яна Рудковская признается, что у нее слишком мало времени, чтобы успевать переодеваться на разные показы.

Доброе утро, фото называется -«Найдите 3 отличия этого Лука по сравнению с тем как я была на показе @chanelofficial “ Не было времени переодеться на показ талантливейшей Ульяны @ulyanasergeenko, но все же что-то я поменяла), о самом показе Улечки — в следующем посте, так как это было очень красиво, впрочем у неё по другому не бывает 🦋… photo by @danilov001

Публикация отYana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 5 Июл 2018 в 12:17 PDT Модель Наталья Водянова всегда выглядит феерично!

Rose garden couture 🌺🌺 how many roses can you spot? @maisonvalentino 💘 Читатель ждет уж рифмы розы; На, вот возьми ее скорей! А. С. Валентино 😀

Публикация отNatalia Vodianova (@natasupernova) 4 Июл 2018 в 1:09 PDT Наоми Кэмпбелл также признается в том, что старается успеть на разные показы. Приходится бегать:-)

On the run in Paris ☀️

Публикация отNaomi Campbell (@iamnaomicampbell) 2 Июл 2018 в 9:49 PDT Элегантная Лив Тайлер терпеливо позирует всем, кто просит ее о фотографии.

@givenchyofficial @vogueparis

Публикация отLiv Tyler (@misslivalittle) 4 Июл 2018 в 7:35 PDT Чей образ вам понравился больше всего?