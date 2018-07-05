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Лучшие образы гостей Недели Высокой моды в Париже
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Лучшие образы гостей Недели Высокой моды в Париже 

FashionTime 46 минут назад
Фото: FashionTime
В эти дни в Париже проходит Неделя Высокой моды. Поэтому именно там сейчас больше всего людей в красивой одежде. Мы собрали образы гостей одного из главных событий фешн-индустрии.
Модель и телеведущая Виктория Лопырева находится в центре модных показов.
Bonjour Paris! 🇫🇷 Starting my day @chanelofficial fashion show! #hautecouture #chanel
Публикация отAmbassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) 3 Июл 2018 в 3:08 PDT  Продюсер Яна Рудковская признается, что у нее слишком мало времени, чтобы успевать переодеваться на разные показы.
Доброе утро, фото называется -«Найдите 3 отличия этого Лука по сравнению с тем как я была на показе @chanelofficial “ Не было времени переодеться на показ талантливейшей Ульяны @ulyanasergeenko, но все же что-то я поменяла), о самом показе Улечки — в следующем посте, так как это было очень красиво, впрочем у неё по другому не бывает 🦋… photo by @danilov001
Публикация отYana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 5 Июл 2018 в 12:17 PDT  Модель Наталья Водянова всегда выглядит феерично!
Rose garden couture 🌺🌺 how many roses can you spot? @maisonvalentino 💘 Читатель ждет уж рифмы розы; На, вот возьми ее скорей! А. С. Валентино 😀
Публикация отNatalia Vodianova (@natasupernova) 4 Июл 2018 в 1:09 PDT  Наоми Кэмпбелл также признается в том, что старается успеть на разные показы. Приходится бегать:-)
On the run in Paris ☀️
Публикация отNaomi Campbell (@iamnaomicampbell) 2 Июл 2018 в 9:49 PDT  Элегантная Лив Тайлер терпеливо позирует всем, кто просит ее о фотографии.
@givenchyofficial @vogueparis
Публикация отLiv Tyler (@misslivalittle) 4 Июл 2018 в 7:35 PDT  Чей образ вам понравился больше всего?
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