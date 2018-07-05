30 летних сарафанов для любой погоды и повода

Мы нашли три десятка сарафанов, которые сочетаются с любой одеждой, а значит, носятся и в жару, и в дождь. Нарядные и повседневные, полосатые и клетчатые, шелковые и льняные, от 1199 до 209 300 рублей.

Большинство сарафанов из актуальных летних коллекций — на широких бретелях, с полосатым принтом и поясом такой же текстуры, как, например, в первой круизной коллекции I AM Studio, демократичной линейке Алены Ахмадуллиной и ассортименте 12storeez, недавно открывшего еще один магазин в ТРЦ «Галерея». Такие модели можно носить на голое тело или однотонную белую футболку, а значит, делать из одной вещи сразу несколько образов.

У многих марок — например, петербургской NNedre и итальянской Max & Co — сарафаны больше напоминают школьные фартуки и «садятся» только на еще одну вещь: бадлон, блузку или флисовую рубашку. Дополнив комплект казаками или резиновыми сапогами, можно отправляться на ночной рейв под дождем, а мешая его с босоножками на каблуке-шпильке, идти на благотворительный вечер или свадьбу подруги. Сарафаны, как правило, не привязаны к какой-либо тенденции: они либо полосатые, либо клетчатые, либо с цветочным орнаментом. Поэтому их можно носить не один сезон, а несколько лет, главное — подобрать модель из качественной ткани. Лен очень хорош в жару, но платья из него быстро мнутся, а шелк, наиболее приятный к телу, страдает даже от небольшой зацепки. Угодить всем могут только сарафаны из кружева, которые есть в коллекциях MSGM и Zimmermann: правда, за каждой высокой технологией стоит высокий ценник — около 50 000 рублей.