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Эшли Грэм сделала голое селфи в примерочной
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Эшли Грэм сделала голое селфи в примерочной 

WDay.ru 37 минут назад
Фото: WDay.ru
Модель plus-size сфотографировалась без нижнего белья.
Мы думали, что уже видели все: Эшли в бикини, в латексном платье и с целлюлитом, с «ушками» на талии. Но как оказалось, модели еще есть чем удивить общественность. Грэм побывала в Италии и не упустила возможность пошопиться. Однако вместо того, чтобы показать аудитории фото в обновках, как сделала бы любая другая девушка, Эшли решила сфотографироваться в примерочной без лифчика!
Что выбирала модель, все поняли по многочисленным кружевным корсетам и платьям, присутствующим в кадре. Но естественно, внимание было приковано не к вещам, а к тому, как кокетливо девушка прикрывает обнаженную грудь одной рукой.
За такое фото из жизни Грэм получила почти 200 тысяч лайков меньше, чем за сутки. А какое безумие происходит в комментариях. Мужчины наперебой просят Эшли о возможности подержаться за ее пышную грудь, прикрыть ее своими ладонями и засыпают девушку комплементами.
Поклонницы женского пола с завистью изучают снимок и интересуются, что по этому поводу думает муж звезды — видеооператор Джастин Эрвин, брак с которым Грэм заключила в 2010 году. Ладно, еще снимки в бикини и в белье, это все-таки профессия, но такие фото — просто призыв к действию. Замужняя Эшли заставляет ревновать не только своего супруга, но и тысячи женщин, которые пытаются оторвать своих мужчин от ее Instagram, — жалуются фанатки.
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