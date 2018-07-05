Праздник совершенства: 72-й день рождения бикини

Впервые материал опубликован 5 июля 2017 года 5 июля 1946 года в мире моды считается днем рождения бикини. В этот день манекенщица Мишлен Бернардини продемонстрировала откровенный купальный наряд модельера Луи Реара на показе мод в Париже.

Дизайнер Луи Реар создавал скромные купальные костюмы с 1925 года. Революция произошла после войны, когда Реар понял, что люди захотят наслаждаться миром. В 1946 году дизайнер представил миру новую модель купального костюма «бикини», состоящего из узкого бюстгальтера и коротких плавок.

Как и у любого другого предмета гардероба, у бикини есть своя история трансформации. До сороковых годов XX века купальный костюм по-прежнему оставался довольно строгим. Почти все тело было закрытым, потому что считалось постыдным оголять лишнее.

Открытый купальный костюм обрел популярность не сразу. Бикини считались развратными и аморальными, и послужили нескольким международным скандалам. Так, Мишлен Бернардини, претендовавшая на звание «Мисс мира», была исключена из конкурса за дефиле в этом открытом купальнике.

Бикини было в опале вплоть до 1960-х годов. В 1957 году журнал Modern Girl писал: «Не можем не сказать о так называемом купальнике-бикини. Абсолютно не представляется возможным, что порядочная девушка способна надеть такую вещь».

Дорогу в большую жизнь раздельному купальнику проложила Бриджит Бардо в 1950-х, снявшись в фильме «И Бог создал женщину». На экране актриса блистала именно в бикини.

В американком обществе бикини стали наиболее популярны в 1960-е. Именно тогда стало модным проводить частные вечеринки у бассейна. У бикини начала появляться первая реклама, о них стали петь в песнях. Женщины, следовавшие последним тенденциям моды, стали проявлять интерес к открытому купальному костюму.

В 1980-х появляется «дитя» яркой и бурной эпохи диско— монокини. Монокини — облегченный вариант сплошного купальника с вырезами на животе и груди.

К середине 1990-х было обычным делом рассекать по пляжу в трусиках с завышенной талией, зрительно удлинявших ноги, и в маленьком, спортивного типа или же, наоборот, в увеличивающем грудь лифе.

Сейчас бикини стало основной пляжной одеждой в мире. За 70 лет этот пляжный наряд не утратил свою популярность. Девушки всего мира покупают сразу несколько купальных костюмов «бикини», отличающихся как по фасону, так и по цвету.

История бикини за 2 минуты c участием американской модели а актрисы Аманды Серни:

https://www.youtube.com/watch?v=75IFU5b4n8I