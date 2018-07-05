Зеленая подводка и рок-н-рольная челка: бьюти-детали показа Chanel Haute Couture

Минувший показ Chanel стал одним из главных событий Недели высокой моды в Париже. Карл Лагерфельд соорудил в Гран-Пале набережную Сены, вдоль которой фланировали модели с рок-н-ролльнми начесами, как у Джона Траволты в фильме «Бриолин». Стилист по приискам Сэм Макнайт зачесал волосы в гадкий конский хвост, оставив кокетливые локоны у лба.

Драматизма добавили темные смоки с растушеванными зелеными стрелками. На середину века визажист Том Пешо нанес мерцающие тени, создав модный эффект «halo eye», который придает глазам особую выразительность. Макияж губ не спорит с яркими глазами: легкий румянец и помада-карандаш в тон губ завершают образ.

Chanel rock, double quiffs @chanelofficial. #hairbysammcknight #teammcknight #modernhairspray #easyupdo || Makeup @tompecheux nails @annyerrandonea_nailsartist #karllagerfeld ||

Публикация от Hair By Sam McKnight (@hairbysammcknight) 3 Июл 2018 в 2:35 PDT