Новая коллекция Valentino: греческая мифология, фотографии Деборы Турбевилль и оммаж Дэвиду Боуи 

«В коллекциях ready-to-wear твое видение красоты адресовано ко времени, в которое ты живешь, — рассказывает автор коллекции, закрывшей Неделю Высокой моды, Пьер Паоло Пиччоли. — Кутюр же подразумевает более глубокую и интимную перспективу». В доказательство своих слов дизайнер Valentino показал целый ворох референсов к истории и искусству: греческой мифологии, работам художников 17 и 18 веков, фильмам Пазолини (тоже Пьера Паоло), фотографиям Деборы Турбевилль и даже персонажу Дэвида Боуи Зигги Стардасту. Отсюда — такая неровная и разная, но очень красивая коллекция: с бесформенными платьями, накидками в пайетках, бадлонами-кольчугами, сюрреалистичными силэутами, костюмами а-ля фарфоровый сервиз и головными уборами из искусственных бутонов. Они имитировали прически из знаменитой серии снимков «Unseen Versailles», сделанных Деборой Турбевилль в 1981-м. Зарубежные эксперты уже предположили, что именно в эти платья могла бы одеваться Меган Маркл, будь виндзорская мода немного прогрессивнее и смелее. А вот на гиперболизированные прически от креативного директора Redken Гидо Палау, в которые можно спрятать сумочку или даже лонгборд, не согласились бы даже мы — погода не позволит. Фото: vogue.com