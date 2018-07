С любовью к моде и природе: 5 этичных брендов детской одежды с Pitti Bimbo

Помимо знаменитой Pitti Uomo, во время которой Флоренция становится модной столицей мира, на родине Возрождения, Gucci и Salvatore Ferragamo проходит выставка Pitti Bimbo. Каждый год в экспозиции одежды для детей участвуют бренды со всего мира, от Мексики до Великобритании. В конце июня в крепости Фортецца да Бассо вновь собрались сотни дизайнеров, чтобы представить свои коллекции сезона весна-лето 2019. Среди них есть как молодые бренды, так и №21, Michael Kors и Moschino (впрочем, не все детские линейки известных дизайнеров так же знамениты, как основные). Мы выбрали пять новых для России марок, чтобы у ваших сына, дочки или племянников был точно самый модный и уникальный наряд на любой случай.

I Marmottini

Основательницы I Marmottini, сестры Констанца и Энрика, считают, что детство — лучшее время для приключений. Ведь для ребенка открытия буквально на каждом шагу, ему все интересно, и каждый день приносит новые впечатления. Удобные модели I Marmottini как раз подходят для неутомимых исследователей. Отличительная черта бренда — необычные принты. Полоски, цветы, звезды, животные, морские сюжеты и традиционные тирольские орнаменты как дань месту, где родился I Marmottini, всегда становятся центром каждой коллекции. Для SS19 Констанца и Энрика создали рубашки и платья простого кроя в пастельных тонах и с минимум декора. Дизайнеры ищут ткани по всей Европе, но шьют только в Италии и вручную — еще одно подтверждение высокого статуса бирки «Made in Italy».

Knit Planet

Пара из Лондона решила отпраздновать рождение ребенка открытием собственного бренда. Так появилась Knit Planet — марка яркого и удобного трикотажа из органического хлопка и мягкой мериносовой шерсти. Простые фасоны легко сочетать между собой, остается только играть с цветовыми решениями и принтами. Последняя коллекция весна-лето 2019 называется «Love Play Smile»: Мики и Никки решили создать вещи, которые отражают наш век соцсетей. Они украсили полосатые кофты и брюки рисунком сердца, треугольного символа «Play» и смайлика — символы Instagram, YouTube и эмодзи.

The New Society

Испанский бренд The New Society был основан дизайнером и фотографом Эстефанией Грандио, которая до запуска собственной линии одежды сотрудничала с известными «взрослыми» марками. Ее коллекция SS19 называется «primitive». В контексте философии The New Society это значит не «примитивный», а «оригинальный», «первоначальный» — именно такой смысл имело слово в старофранцузском и латинском. Бренд использует только органический хлопок и лен. Уже сейчас мы задумываемся об этичной моде, а для нового поколения забота о природе и окружающих станет совсем естественной. В «primitive» ищите рубашки, брюки и шорты в приглушенных тонах и простого фасона. Идеально для активного лета в городе и на природе.

UPA Когда создательница UPA была беременна первой дочкой Лиепой, ее мама связала внучке платье. Это было в 2005 году. Сейчас у Вайды трое детей и она живет в Ирландии. Свои коллекции она описывает тремя словами: вневременные, мечтательные и бунтарские. Таким получился и последний лукбук UPA. Его героинь можно было бы назвать нимфами в шелковых платьях, но они настоящие бунтарки: пусть маленькие, но дружные и сильные. Настоящий манифест girl power. Льняные сарафаны свободного кроя как раз подчеркивают этот вольнолюбивый характер. В таком даже принцесса станет дочерью разбойника — героиней сказки Астрид Линдгрен

I Dig Denim

Сложно представить материал, более подходящий активному образу жизни ребенка, чем деним. Выбрать джинсу в качестве основы бренда его создательницу Ханну Клавегорд заставила не только практичность. Вдохновением послужили морские пейзажи и атмосфера портового города: производство I Dig Denim находится на западе Швеции в Гётеборге, прямо на берегу Северного моря. В широкой размерной сетке бренда найдутся модели как для совсем малышей, так и для подростков. Помимо классических джинсов и курток в последнюю коллекцию вошли юбка-трапеция, широкие штаны и комбинезон. Последний, как нам кажется, ничем не хуже созданного Рафом Симоном для Calvin Klein.