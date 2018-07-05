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Звериный принт и томный взгляд: похудевшую Настю Каменских сравнили с Моникой Белуччи
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Звериный принт и томный взгляд: похудевшую Настю Каменских сравнили с Моникой Белуччи 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
31-летняя певица Настя Каменских вышла в свет в дерзком образе и напомнила поклонникам голливудскую звезду.
За последние пару месяцев Настя Каменских заметно похорошела. Звезда похудела и стала чаще радовать поклонников откровенными нарядами. В этот раз красотка примерила дерзкий образ, видимо, под стать своему настроению.
— игриво подписала кадр Каменских.
Платье с леопардовым принтом и яркие перья ничуть не напугали поклонников певицы, а наоборот вызвали восхищение. «Не узнать. Красота», «Этот образ просто вауу», «Прекрасная, ну прям очень красивая», «А мне на Монику Белуччи напомнила», — осыпают комплиментами Каменских в Сети.
А как тебе такой образ Насти?
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Фото:Instagram
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