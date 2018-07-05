Звериный принт и томный взгляд: похудевшую Настю Каменских сравнили с Моникой Белуччи

31-летняя певица Настя Каменских вышла в свет в дерзком образе и напомнила поклонникам голливудскую звезду.

За последние пару месяцев Настя Каменских заметно похорошела. Звезда похудела и стала чаще радовать поклонников откровенными нарядами. В этот раз красотка примерила дерзкий образ, видимо, под стать своему настроению.

— игриво подписала кадр Каменских.

Платье с леопардовым принтом и яркие перья ничуть не напугали поклонников певицы, а наоборот вызвали восхищение. «Не узнать. Красота», «Этот образ просто вауу», «Прекрасная, ну прям очень красивая», «А мне на Монику Белуччи напомнила», — осыпают комплиментами Каменских в Сети.

А как тебе такой образ Насти?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram