7 красивых поз для фото, которые всегда смотрятся выигрышно

Не нужно быть моделью с приставкой «топ», чтобы отлично получаться на фото: достаточно заранее отрепетировать эти семь простых, но эффектных поз.

Взгляд со спины

Как повторить: повернитесь к камере спиной и игриво обернитесь. Смотрите в камеру. Чтобы занять руки, вы можете держать какой-то предмет или задействовать одежду.

На стуле

Как повторить: положите ногу на ногу, одну руку опустите свободно, а другой поправьте волосы. Смотрите в сторону или в камеру. Помните, на фото очень органично выглядят острые углы и асимметрия.

Смешная девчонка

Как повторить: сядьте на пол и найдите любую опору для спины. Скрестите руки и ноги. Поймайте настроение. Готово!

Супермодель

Как повторить: одну руку поставьте на талию, а другую опустите. Найдите опору на одном бедре и отодвиньтесь в сторону так, чтобы тело формировало небольшой изгиб. Важно, чтобы одно плечо оказалось выше другого. Уверенный взгляд лишним не будет.

В обрамлении рук Как повторить: если вам нужен хороший портрет, то нет ничего лучше, чем обрамление рук. Это классический прием. Найдите опору и представьте, что ваши руки — это дерево. Красиво соедините его «ветви» так, чтобы посередине поместилось ваше лицо. Ваши руки образуют те самые острые углы, так горячо любимые фотографами, а асимметрию можно создать легким наклоном головы. И следите за плечами: они не должны быть параллельны.

Синусоида

Как повторить: если ваша задача — показать наряд, то самый логичный вариант — убрать руки прочь от платья. Составьте из них вертикальную синусоиду: одна рука на талии, другая у головы. Чтобы эта поза выглядела менее наигранной, лучше сделать так, словно второй рукой вы опираетесь на что-то. Найдите подходящую опору, это важно.

Боковой портрет

Как повторить: тело расположено к камере боком, а лицо анфас. Сложите руки на груди так, чтобы было видно обе. Это важно, так как фотографии с «потерянными» конечностями выглядят очень странно. Ближнюю к камере руку направьте к нижней части лица. Если вы боитесь, что такая поза будет чересчур модельной, можете взять какой-то предмет и обыгрыть его: яблоко, мороженое, ретро-телефон…

Как мальчишка

Как повторить: переверните стул спинкой к камере и сядьте на него, широко расставив ноги. Скрестите руки и разверните лицо к фотографу. Такая поза подойдет, даже если вы в пышном вечернем платье: контраст будет смотреться особенно игриво.

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