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Невеста Петрова промахнулась с нарядом на светской премьере
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Невеста Петрова промахнулась с нарядом на светской премьере 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Уже больше года Ирина Старшенбаум встречается с молодым и очень талантливым актером Александром Петровым. Они познакомились на съемочной площадке картины «Притяжение». На тот момент актер уже десять лет встречался с девушкой, но он не смог устоять перед Ириной и расстался с прежней избранницей. Влюбленные предпочитают скрывать личную жизнь, но иногда публично признаются в любви и выходят в свет вместе.
Вчера состоялась премьера фильма «Килиманджара», на которой появились многие звезды. Так Павел Прилучный пришел с супругой, а вот Старшенбаум была в одиночестве. Она выбрала для выхода в свет костюм из плотной ткани, состоящий из короткой юбки и длинного пиджака, а также черную майку. Актриса продемонстрировала длинные ноги, но зато скрыла свою талию. На фоне более ярких коллег она выглядела блекло.
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Ирина на этот раз промахнулась с нарядом, так считают ее поклонники. Чаще она отдает предпочтение необычным платьям. На кинофестивале «Кинотавр» в Сочи актриса блистала в стильном вечернем платье, которое было украшено пайетками. Поклонники считают, что она обладает женственной фигурой, которую лучше подчеркивать, а не прятать.
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