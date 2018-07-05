Невеста Петрова промахнулась с нарядом на светской премьере

Уже больше года Ирина Старшенбаум встречается с молодым и очень талантливым актером Александром Петровым . Они познакомились на съемочной площадке картины «Притяжение». На тот момент актер уже десять лет встречался с девушкой, но он не смог устоять перед Ириной и расстался с прежней избранницей. Влюбленные предпочитают скрывать личную жизнь, но иногда публично признаются в любви и выходят в свет вместе.

Вчера состоялась премьера фильма «Килиманджара», на которой появились многие звезды. Так Павел Прилучный пришел с супругой, а вот Старшенбаум была в одиночестве. Она выбрала для выхода в свет костюм из плотной ткани, состоящий из короткой юбки и длинного пиджака, а также черную майку. Актриса продемонстрировала длинные ноги, но зато скрыла свою талию. На фоне более ярких коллег она выглядела блекло.

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Ирина на этот раз промахнулась с нарядом, так считают ее поклонники. Чаще она отдает предпочтение необычным платьям. На кинофестивале «Кинотавр» в Сочи актриса блистала в стильном вечернем платье, которое было украшено пайетками. Поклонники считают, что она обладает женственной фигурой, которую лучше подчеркивать, а не прятать.