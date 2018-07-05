Дизайнер посадил в первый ряд обвиненного в изнасилованиях блогера

Популярный чернокожий блогер Иан Коннор (Ian Connor), которого неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах и насилии, оказался в первом ряду во время показа французского модного дома Louis Vuitton на неделе моды в Париже. Об этом сообщает Hypebae.

Первой девушкой, публично заговорившей о насилии Коннора, была студентка Университета Эмори в Атланте, США, Малайка Андерсон. В апреле 2016 года она поделилась историей с заголовком Ian Connor is a rapist, and I know firsthand («Иан Коннор насильник, я это знаю не понаслышке») в своем личном блоге. В тот же день на пост Андерсон откликнулись еще пять девушек, позднее рассказавших о похожем опыте, а к июлю число оскорбленных достигло 21.

«Как говорится, не пойман — не вор. Однако, когда незнакомые друг другу женщины со всего мира рассказывают одну и ту же историю, уже думаешь: хватит молчать», — прокомментировала американская актриса и фотомодель Эмбер Роуз. Роуз оказывала поддержку жертвам Коннора. По ее словам, преступник нацелился на юных, черных и бедных, которые слишком напуганы, чтобы рассказывать о случившемся.

Официально вина Иана Коннора все еще не доказана.

Афроамериканского дизайнера Вирджила Абло назначили руководителем направления мужской одежды французского модного дома Louis Vuitton в конце марта.

В июне австралийский бренд Kholo выпустил коллекцию одежды #MeToo Collection в поддержку одноименного движения против харассмента. Свою одежду она создавала «для бойцов», однако среди 33 предложенных вещей покупатели обнаружили платье с названием «секс на ногах» и джемпер «попрыгай со мной».