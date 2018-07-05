Ещё
Дизайнер посадил в первый ряд обвиненного в изнасилованиях блогера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дизайнер посадил в первый ряд обвиненного в изнасилованиях блогера 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Популярный чернокожий блогер Иан Коннор (Ian Connor), которого неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах и насилии, оказался в первом ряду во время показа французского модного дома Louis Vuitton на неделе моды в Париже. Об этом сообщает Hypebae.
Первой девушкой, публично заговорившей о насилии Коннора, была студентка Университета Эмори в Атланте, США, Малайка Андерсон. В апреле 2016 года она поделилась историей с заголовком Ian Connor is a rapist, and I know firsthand («Иан Коннор насильник, я это знаю не понаслышке») в своем личном блоге. В тот же день на пост Андерсон откликнулись еще пять девушек, позднее рассказавших о похожем опыте, а к июлю число оскорбленных достигло 21.
«Как говорится, не пойман — не вор. Однако, когда незнакомые друг другу женщины со всего мира рассказывают одну и ту же историю, уже думаешь: хватит молчать», — прокомментировала американская актриса и фотомодель Эмбер Роуз. Роуз оказывала поддержку жертвам Коннора. По ее словам, преступник нацелился на юных, черных и бедных, которые слишком напуганы, чтобы рассказывать о случившемся.
Официально вина Иана Коннора все еще не доказана.
Афроамериканского дизайнера Вирджила Абло назначили руководителем направления мужской одежды французского модного дома Louis Vuitton в конце марта.
В июне австралийский бренд Kholo выпустил коллекцию одежды #MeToo Collection в поддержку одноименного движения против харассмента. Свою одежду она создавала «для бойцов», однако среди 33 предложенных вещей покупатели обнаружили платье с названием «секс на ногах» и джемпер «попрыгай со мной».
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живется дочке геев-миллионеров93
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее14
Псевдобеременная блогер провела эксперимент в метро4
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках13
Люди, которые перестарались с пластикой
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение