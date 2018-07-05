Что надеть на свадьбу, если вы гостья: 5 правил летнего свадебного дресс-кода

Правило 1: Белый total-look — для невесты

Фото: weddingdecorationpost.blogspot.com Первое и главное негласное правило свадебного дресс-кода для приглашённых девушек и женщин: белый total-look — прерогатива невесты. Это правило действует и в том случае, если наряд невесты будет не белым, а, например, светло-бежевым, персиковым или даже какого-то яркого цвета. Если вам очень хочется надеть что-то светлое, отдайте предпочтение одному из пастельных тонов или дополните образ светлыми аксессуарами (шарфом, шёлковым платком, головным убором).

Фото: unbeaujour.fr Правило 2: Прислушайтесь к пожеланиям приглашающей стороны

Фото: stylemepretty.com В первую очередь это касается вас, если вместе с ролью подружки невесты вы получаете рекомендации одеться в определённом стиле или выбрать наряд определённого цвета. Тенденция делать свою свадьбу уникальной и необычной, организуя всё, например, в ретро-стиле 60-70-х или в определённых тонах, сейчас в свадебной моде довольно сильна. Будущая невеста и организаторы тратят немало времени и сил, продумывая каждую мелочь для праздника, и если вас просят прийти в соответствующем наряде, лучше порадовать приглашающую сторону, прислушавшись к её пожеланиям. Всегда могут выручить аксессуары, добавленные к в остальном нейтральному наряду.

Бывает так, что для нескольких подружек невесты наряды в одном стиле и цвете организует она сама — тогда, как правило, вы можете дополнить выбранное для вас платье аксессуарами по своему вкусу.

Фото: gown.geoprivacyhelper.com Правило 3: Воздержитесь от крайностей

Фото: fashiongum.com Конечно, свадьбы бывают самыми необычными — если вас пригласят на байкерскую вечеринку или свадьбу с палатками в лесу, вы будете одеваться, исходя из вводных данных и во многом игнорируя традиционный дресс-код. Когда же речь идёт о в большей или меньшей степени классическом торжестве, от чрезмерного эпатажа лучше воздержаться. Не стоит надевать слишком короткое мини или, наоборот, наряд с очень длинным шлейфом, выбирать чересчур откровенное декольте или прозрачное платье, блузку, юбку и так далее. Также под негласным запретом спортивная одежда, агрессивный животный принт, слишком яркий макияж, чрезмерное количество блёсток и пайеток, неоновые цвета, вызывающая обувь. Королевой этого бала является невеста, и ваш образ не должен перетягивать внимание на себя.

Особенно важно это правило, если светскому мероприятию сопутствует венчание: для церкви позаботьтесь о целомудренном наряде и платке или шарфе на голову, для вечеринки после можно захватить другое платье и переодеться.

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Фото: brides.com Когда речь заходит о свадебном дресс-коде, часты вопросы: можно ли прийти в чёрном, допустимо ли женщине надеть брюки или джинсы, уместно ли красное платье, обязателен ли каблук… Однозначных ответов на них нет: всё зависит от конкретного случая. Женщине в возрасте, например, маме или бабушке невесты или жениха, на свадьбе может быть комфортнее не в коктейльном платье и на «шпильках», а в классическом платье или костюме с брюками и юбкой нейтральных тонов плюс — в сдержанной обуви на плоском ходу. Нарядный брючный комбинезон вполне может заменить платье. Джинсы, скомбинированные с красивыми блузой, обувью и аксессуарами, могут составить вполне подходящий для торжества комплект. Чёрный или красный наряд на летней свадьбе не всегда уместен, но, дополненный светлыми спокойными аксессуарами, способен преобразиться и «вписаться» в дресс-код. Ориентируйтесь на место и время проведения свадьбы, официальность мероприятия, заявленные пожелания невесты и жениха и не забывайте о собственном комфорте!

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Фото: barbadosweddingsbysanojahs.blogspot.com Если вы приглашены на торжество со спутником, лучше будет, чтобы ваша пара в плане подбора одежды и обуви выглядела гармонично. Если чётких рекомендаций (и желания) на этот счёт нет, то мужчине необязательно надевать парадный костюм, белоснежную сорочку и галстук-бабочку — возможны варианты с небольшим «уклоном» в кэжуал.

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