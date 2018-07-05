13 мини-юбок из денима, чтобы носить их все лето не снимая

Мы честно не представляем, что летом может быть удобней джинсовой мини-юбки. Если для офиса лучше выбрать клетчатую модель на запахе, то деним идеально подойдет для активного уикенда в городе. В жару (а вдруг опять +30?) надевайте ее с укороченным трикотажным топом или футболкой. Как альтернатива — яркая блузка с открытыми плечами и/или рюшами. В первом случае дополните образ кроссовками, а во втором присмотритесь к аккуратным босоножкам и модным в этом сезоне плетеным аксессуарам. Для гранжевых образов подойдут модели Ksubi и Levi's с необработанными краями. В них смело отправляйтесь на музыкальный фестиваль, не забыв накинуть яркий дождевик или худи.