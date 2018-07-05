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Таможенники Сочи изъяли поддельную обувь известных брендов почти на полмиллиона рублей
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Таможенники Сочи изъяли поддельную обувь известных брендов почти на полмиллиона рублей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сочинские таможенники обнаружили 18 пар поддельной обуви известных брендов почти на 433 тысячи рублей. Товары продавали в одном из торговых центров. Об этом сообщили в ведомстве.
В ходе проверки нашли товары низкого качества без оригинальной упаковки маркированные такими брендами, как Michael Kors, Armani Jeans, Louis Vuitton, Burberry, Hermes, Givenchy и Chanel.
Источник фото: Южное таможенное управление
Материалы направлены в сочинскую прокуратуру. Возбуждено семь дел об административном правонарушении.
Экс‐начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков объявлен в розыск в Ростове‐на‐Дону. Он вместе с сообщниками хотел продавать «дурь» прямо на работе.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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