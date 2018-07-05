Модный провал: Адриана Лима растеряла весь вкус

Супермодель удивила странным нарядом, который можно назвать худшим за всю ее карьеру.

Для Недели высокой моды в Париже существует особый дресс-код. Каждая гостья просто обязана ходить на показы в роскошных дизайнерских нарядах, соответствующих основным трендам сезона. Однако Адриана Лима, похоже, решила проигнорировать это правило. Модницы из кожи вон лезут, чтобы именно их лук запечатлели многочисленные уличные фотографы. Лима же давно построила карьеру успешной модели, и вся это показуха ей ни к чему. Неудивительно, что образ для очередного выхода в свет она подбирала не слишком-то скрупулезно.

На одном из показов кутюрной коллекции Адриана появилась в патриотичной футболке сборной Бразилии по футболу. Естественно, звезда хотела поддержать страну на чемпионате мира, который сейчас проходит в России. Однако выбор ярко-желтой с зеленым футболки оказался не самым страшным в ее ансамбле. Топ Адриана дополнила чуть старомодной многоярусной мини-юбкой едкого синего цвета. Такой подбор оттенков вряд ли может говорить о наличии безупречного вкуса!

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