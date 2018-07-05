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14 мини-браслетов, которые классно смотрятся в паре
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14 мини-браслетов, которые классно смотрятся в паре 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Ирина Щапова, журналист, феминистка и неугомонный шопоголик
Что общего между браслетами и бокалами вина? В количестве одной штуки это эдакая casual-доза для рабочих будней или вечеров с сериалами в одиночестве, а вот несколько штук — это уже намек на вечеринку или веселую авантюру с танцами, селфи и морем улыбок. В общем, вы, скорей всего, уже поняли, на что мы намекаем… Приближается отпускной сезон, а сезон вечеринок на открытом воздухе уже открыт, так что смело склоняйтесь ко второму варианту: чем больше браслетов, тем веселее и наряд, и весь образ, и вечеринка. А мы подскажем вам несколько удачных комбинаций с этим украшением, которое ну очень скучает в одиночестве.
Браслеты из золота
Урок по сочетанию металлов разных оттенков для начинающих, продолжающих и модных профи, а еще идеальная классика для официального-делового стиля в офисе летом.
Браслеты SL, белое и желтое золото: верхний; нижний (заказать)
Золотые браслеты с аметистами и топазами
Не забудем и про цветные камни, ведь на минимализме мода не заканчивается. Отберите свои любимые оттенки, перенесите их на ваши браслеты и не расставайтесь с ними как можно дольше.
Браслет Sokolov, розовое золото, аметисты, фианиты (заказать); браслет Sokolov, розовое золото, топазы, фианиты (заказать)
Серебряные браслеты в форме цепочки
Простые браслеты сочетаются со всем, чем угодно, — эту истину все уже выучили как азбуку. Осталось только найти среди множества ювелирных сокровищ ваши персональные украшения.
Браслеты «Адамант», серебро: верхний; нижний (заказать)
Плетеные браслеты с серебром
Браслеты из ниток называют еще символами дружбы. Считайте, что перед вами классный подарок для вашей родственной души по поводу и без повода.
Браслеты SL: верхний; нижний (заказать)
Серебряные браслеты с жемчугом
Бриллианты — лучшие друзья девушек? В таком случае, жемчуг — самый верный их приятель, которому нет равных в элегантном совершенстве.
Браслеты SL, серебро, жемчуг: верхний; нижний
Золотые браслеты с бриллиантами и фианитами
Терпеть не можете, когда все сочетается чересчур навязчиво? Тогда сыграйте на контрастах — металлов, цветов и камней.
Браслет «Эстет», белое золото, фианит (заказать); браслет SL, розовое золото, бриллианты (заказать)
Серебряные браслеты с фианитами
Как насчет того, чтобы завести дома зоопарк? Например, в мини-версии из позолоченного серебра с насекомыми, точь-в-точь как в коллекции Gucci, только по доступной цене.
Браслеты SL, серебро, фианиты, эмаль: верхний; нижний (заказать)
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