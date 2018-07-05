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Elie Saab представили коллекцию Couture, осень-зима 2018/19
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Elie Saab представили коллекцию Couture, осень-зима 2018/19 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
В Париже в рамках Недели высокой моды прошел показ Elie Saab Couture, осень-зима 2018/19. Мероприятие проходило в Музее декоративного искусства, расположенном на улице Риволи в самом центре французской столицы.
Главным источником вдохновения в работе над осенне-зимней линейкой стала архитектура Барселоны — знаменитого Готического квартала и зданий, созданных Антонио Гауди, во многом определившего современный вид прибрежного города. Созданные каталонским архитектором красочно-фантазийные строения, зачастую имеющие причудливые формы, не оставили равнодушным Эли Сааба, основателя и креативного директора модного Дома.
Сохраняя верность классическому прочтению haute couture с непременным воспеванием женственности, дизайнер дополнил его колоритным испанским акцентом. Так, на классических бальных платьях появилась сложносочиненная вышивка и золотые нити, а вместо привычной линии декольте обнаружились глубокие v-образные вырезы и воротники — хомуты. Цветовая палитра новой кутюрной коллекции — еще один оммаж Барселоне. Главными оттенками нового сезона стали глубокий изумрудный, насыщенные алый и фиолетовый, а также холодные розовый, синий и жемчужно-серый.
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