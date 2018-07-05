«Замурованные в серость». Шопинг-гид о том, как воспитать чувство стиля

В дипломе нефтяного университета у Гульнары Абдуллиной написано, что она — «инженер-строитель». Все изменилось 11 лет назад, когда она наткнулась на объявление о приеме на курсы визажистов-стилистов. Прошла их и поняла: это мое. Теперь она известный в городе шопинг-гид, который помогает женщинам и мужчинам подбирать образы.

Как мы одеваемся?

Гюзель Ибрагимова, UFA.AIF.RU: Гульнара, чего не хватает нашим женщинам во внешнем облике?

Гульнара Абдуллина: Вне моды живут в основном в спальных районах. Зимой и осенью практически все «замурованы» в тёмные куртки, дублёнки, пуховики немаркого цвета — глаз совершенно не радует.

Но даже в центре города встречаются довольно вульгарные образы: взрослые дамы в мини-юбках, в ботфортах, или тучно передвигающиеся на шпильках, в тесных пуховиках не по размеру или в бесформенных шубах с обязательной вычурной пуговицей. Меховые головные уборы — полное убожество, всё однотипно.

Ещё один фактор играет роль — очарование юности. На молодой, полной жизни и иллюзий девушке действительно не видны погрешности в имидже так, как на взрослой женщине. Начиная с 30 лет, особенно тем, кто делает карьеру, работа со стилистом необходима. С возрастом начинают одеваться скучно и скромно. Требуется взгляд профессионала, чтобы показать грани красоты взрослой женщины и подарить вторую юность.

— А как одевается молодежь?

— Студенты во всех странах одеты одинаково, наши тоже практически ассимилировались с остальным миром. По-настоящему стильно одетых, увы, встретишь крайне редко. Молодёжь покупает то, что на пике моды на данный момент, выбрасывая на ветер огромные деньги, ведь на следующий сезон «это уже никто не носит».

Где покупать одежду?

— Заходя в тот или иной магазин, порою поражаешься — практически все предлагают одно и то же.

— Интересную одежду даже в таких городах-миллиониках как Уфа приходится буквально выискивать. Несколько сетевых марок, в которых одевается большая часть горожанок, и пара шоу-румов (демонстрационные залы — ред.) от уфимских дизайнеров. Хоть они создают модную и конкурентную одежду. Вот и весь выбор.

В более дешевом ценовом сегменте всё ещё преобладают вещевые рынки. Там продают крайности китайских подделок, давно вышедшие из моды, но пользующиеся спросом в провинции. Сама по работе на рынках бываю редко, атмосфера и ассортимент там — как будто заморозились лет на 15-20. Про качество, увы, и говорить не хочется. А какой там воздух! Пропитан химией. Натуральные ткани совершенно отсутствуют, в основном, предлагаются акриловые из природного газа! А они, кстати, не обеспечивают достаточную воздухопроницаемость, поэтому не впитывают влагу и создают эффект духоты. Эти ткани легко впитывают жиры, удалить их трудно.

Поэтому лучше купить по той же цене, а то и дешевле одежду из натуральных тканей на распродажах в сетевых марках в торговых центрах, чем сомнительного качества, привезённую неизвестно откуда и покрашенную невесть какой краской.

— Какие главные ошибки совершают женщины при выборе того или иного гардероба?

— Ошибок, кстати, с каждым годом меньше. Всё-таки интернет делает своё дело: каждая может в любой момент посмотреть, как одеваются иконы стиля всего мира. Но всё-таки мы живём хоть и в большом, но провинциальном городе. Многие практически никуда не выезжают, варятся в собственном и, увы, не очень модном соку. По-прежнему ходят по сугробам на каблуках, носят натуральные богатые шубы, протирая их в трамваях.

— Есть ли рецепт: как стать иконой стиля?

— Специально — никак. Это происходит само собой, когда количество образов переходит в качество. В большинстве случаев это довольно затратный процесс, человек со скромным базовым гардеробом иконой стиля никогда не станет.

По одежке теперь и встречают, и провожают

— Есть ли спрос на шопинг-гидов в провинции и кто, в основном, обращается к вам?

— Спрос, к примеру, в Уфе, очень низкий. Нас всего около десятка человек. Да, сейчас практически всё можно заказать в интернете. Правда, здесь срабатывает выражение «палка о двух концах»: заказываете одно, а вам присылают нечто несусветное. Многие прислушиваются к советам в интернете, но они стандартны, в то время как есть огромное число подробностей, нюансов, исключений, что это всё можно решить только один на один со специалистом.

Ко мне за помощью обращаются люди разного возраста и с разными финансовыми возможностями. Стильно приодеть можно при любом бюджете. Как правило, те, кто уже обратился, готов к переменам, поэтому работать с ними легко. Тем более, не давлю и не настаиваю купить то, в чём человеку самому некомфортно.

Как понять, что тебе необходима профессиональная помощь стилиста?

— Помощь необходима, если вы испытываете фрустрацию, глядя на свой гардероб. Или если хотите найти или изменить свой стиль.

Мы живем в эпоху образов, а не отдельных вещей. Если раньше можно было просто купить джинсы или платье модной длины, то сегодня это уже не работает. Важен ваш образ в целом — и это не простая задача. В нём вам должно быть комфортно. Значит, надо учитывать вашу деятельность, предпочтения. Ещё важны фигура, цвет глаз, волос. Крупные ли у вас черты лица, или, наоборот, мелкие. С каждым человеком это целый пласт индивидуальной работы. Двух одинаковых решений тут быть просто не может.

Есть поговорка «Человека встречают по одёжке». Но в современном мире, порой, по одежде не только встречают, но и провожают. Одежда показывает социальный статус человека. Необязательно одеваться в дорогих брендовых бутиках, часто интересные вещи можно найти в обычных магазинах. В первую очередь, нужно выглядеть опрятно, ухаживать за своим лицом, руками.

— Бытует мнение: если никто не вспомнит, в чём была дама на мероприятии, вечеринке и т.д., значит, она была одета со вкусом.

— Мнение давно устаревшее. Мне кажется, оно ещё сидит в головах с прошлого века. В 21 веке правит бал эклектика, ваше маленькое чёрное платье никто не заметит и вас никто после этой вечеринки не вспомнит. Это не значит, что надо одеваться, как попугай. Однако на всех громких мировых мероприятиях, на красных ковровых дорожках очень мало скромных и классических нарядов. Модные тенденции в последнее время не подразумевают платье отличницы или монашки.

Мужчина должен быть, в первую очередь, здоровым

— Можно ли самостоятельно воспитать в себе чувство стиля?

— Можно. Но для этого нужно проделать много работы над собой, изучить большое количество литературы по искусству, посещать музеи и выставки, быть любознательным во многих областях, много путешествовать, изучая культуру других стран. Стать стилистом или человеком с хорошим вкусом, не значит прочесть одну книгу, или научиться клеить ресницы, или наращивать ногти. Для меня это постоянный процесс познания чего-либо в музыке, кино, фотографии, театре и много другого, даже политики.

— Насколько, по вашему мнению, за своим образом должен следить мужчина?

— Он, прежде всего, должен следить за здоровьем и физическим состоянием, а потом уже стилем. Только у нас, к сожалению, нет культуры здоровых зубов, тела, ношения одежды, и никто не прививает это с детства. А это главнее.