Беременная Шанель Иман в белоснежном платье выглядела как невеста

Совсем скоро в семье Шанель Иман и Старлинга Шепарда произойдет пополнение. «Ангел» Victoria’s Secret уже с внушительным животом. На днях ее запечатлели в Нью-Йорке, когда она направлялась на свидание со своим мужем.

Шанель Иман с мужем

Для ланча с возлюбленным Шанель выбрала белоснежное платье в пол с завышенной талией и открытыми плечами. Нежный образ дополнили белые кеды. Наряд безупречно сидел на модели и подчеркнул ее женственность. Кстати, в этот день Шанель отказалась от косметики и укладки, но все равно выглядела роскошно.

Шанель Иман

Напомним, что Шанель Иман и Старлинг Шепард познакомились в ноябре 2016 года на вечеринке по случаю Дня рождения их общего знакомого и вскоре после этого начали встречаться. В марте этого года влюбленные поженились. Тогда и появились слухи о беременности модели.