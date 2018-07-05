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Подарки! Клиентские дни Lancaster в Рив Гош
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Подарки! Клиентские дни Lancaster в Рив Гош 

BeautyHack.ru 56 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Узнать главные правила защиты кожи от солнца, получить индивидуальную консультацию и узнать о летней коллекции бренда: адреса, пароли, явки.
Погода не балует жарой и солнцем, но мы не отчаиваемся и заряжаемся летним настроением! Уже завтра в «Рив Гош» на первом этаже универмага «Цветной» пройдет клиентский день бренда Lancaster.
А значит, вы сможете получить ценные советы от экспертов бренда, индивидуальную консультацию и личную программу по загару, а также получить подарки! Каждого гостя ждут приятные сюрпризы от марки, а при покупке средств Lancaster вас ждет золотая карта магазина.
Клиентский день завершится небольшим фуршетом — не пропустите!
Где: Рив Гош «Цветной», Цветной бульвар д. 15.
Когда: 6 июля.
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