Cамая полная модель в мире Тесс Холлидей показала, как женщинам с формами носить купальник

33-летняя Тесс Холлидей, которую называют самой крупной моделью plus-size в мире, поделилась ярким снимком в бикини.

155-килограммовая модель Тесс Холлидей своим примером доказывает, что лишний вес — это не повод отказываться от красивых открытых вещей, а тем более купальников. Plus-size дива часто публикует кадры в бикини и призывает других девушек не стесняться своего тела.

Так, например, в своем Instagram Тесс продемонстрировала look, в котором смело можно отправляться на пляж. Звезда позирует на фото среди пальм в синем слитном купальнике с рюшами на плечах, а дополняет ее образ маленькая сумка-мороженое и веселые сережки в форме звезд.

Таким ярким снимком она не только напомнила, что лето в самом разгаре, но и объявила, что сегодня она празднует свой день рождения. Plus-size диве исполнилось 33 года!

Фанаты осыпают Тесс комплиментами под фото и желают ей счастья.

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Фото:Instagram