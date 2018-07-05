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Cамая полная модель в мире Тесс Холлидей показала, как женщинам с формами носить купальник
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Cамая полная модель в мире Тесс Холлидей показала, как женщинам с формами носить купальник 

WMJ.ru 48 минут назад
Фото: WMJ.ru
33-летняя Тесс Холлидей, которую называют самой крупной моделью plus-size в мире, поделилась ярким снимком в бикини.
155-килограммовая модель Тесс Холлидей своим примером доказывает, что лишний вес — это не повод отказываться от красивых открытых вещей, а тем более купальников. Plus-size дива часто публикует кадры в бикини и призывает других девушек не стесняться своего тела.
Так, например, в своем Instagram Тесс продемонстрировала look, в котором смело можно отправляться на пляж. Звезда позирует на фото среди пальм в синем слитном купальнике с рюшами на плечах, а дополняет ее образ маленькая сумка-мороженое и веселые сережки в форме звезд.
Таким ярким снимком она не только напомнила, что лето в самом разгаре, но и объявила, что сегодня она празднует свой день рождения. Plus-size диве исполнилось 33 года!
Фанаты осыпают Тесс комплиментами под фото и желают ей счастья.
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Фото:Instagram
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