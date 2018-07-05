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В Юго-Западном Китая прошел показ национальных костюмов
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В Юго-Западном Китая прошел показ национальных костюмов 

ИА Синьхуа 36 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Даньчжай, 5 июля /Синьхуа/ — В понедельник в уезде Даньчжай пров. Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел показ национальных костюмов. Модели из Китая, Камеруна, Бразилии, Мексики и Нидерландов демонстрировали свадебные наряды, национальные костюмы и аксессуары национальности Мяо.
Даньчжай, 5 июля /Синьхуа/ — В понедельник в уезде Даньчжай пров. Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел показ национальных костюмов. Модели из Китая, Камеруна, Бразилии, Мексики и Нидерландов демонстрировали свадебные наряды, национальные костюмы и аксессуары национальности Мяо.
Даньчжай, 5 июля /Синьхуа/ — В понедельник в уезде Даньчжай пров. Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел показ национальных костюмов. Модели из Китая, Камеруна, Бразилии, Мексики и Нидерландов демонстрировали свадебные наряды, национальные костюмы и аксессуары национальности Мяо.
Даньчжай, 5 июля /Синьхуа/ — В понедельник в уезде Даньчжай пров. Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел показ национальных костюмов. Модели из Китая, Камеруна, Бразилии, Мексики и Нидерландов демонстрировали свадебные наряды, национальные костюмы и аксессуары национальности Мяо.
Даньчжай, 5 июля /Синьхуа/ — В понедельник в уезде Даньчжай пров. Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел показ национальных костюмов. Модели из Китая, Камеруна, Бразилии, Мексики и Нидерландов демонстрировали свадебные наряды, национальные костюмы и аксессуары национальности Мяо.
Даньчжай, 5 июля /Синьхуа/ — В понедельник в уезде Даньчжай пров. Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел показ национальных костюмов. Модели из Китая, Камеруна, Бразилии, Мексики и Нидерландов демонстрировали свадебные наряды, национальные костюмы и аксессуары национальности Мяо.
Даньчжай, 5 июля /Синьхуа/ — В понедельник в уезде Даньчжай пров. Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел показ национальных костюмов. Модели из Китая, Камеруна, Бразилии, Мексики и Нидерландов демонстрировали свадебные наряды, национальные костюмы и аксессуары национальности Мяо.
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