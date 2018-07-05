В Юго-Западном Китая прошел показ национальных костюмов

Даньчжай, 5 июля / Синьхуа / — В понедельник в уезде Даньчжай пров. Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел показ национальных костюмов. Модели из Китая, Камеруна, Бразилии, Мексики и Нидерландов демонстрировали свадебные наряды, национальные костюмы и аксессуары национальности Мяо.

Даньчжай, 5 июля /Синьхуа/ — В понедельник в уезде Даньчжай пров. Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел показ национальных костюмов. Модели из Китая, Камеруна, Бразилии, Мексики и Нидерландов демонстрировали свадебные наряды, национальные костюмы и аксессуары национальности Мяо.

Даньчжай, 5 июля /Синьхуа/ — В понедельник в уезде Даньчжай пров. Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел показ национальных костюмов. Модели из Китая, Камеруна, Бразилии, Мексики и Нидерландов демонстрировали свадебные наряды, национальные костюмы и аксессуары национальности Мяо.

Даньчжай, 5 июля /Синьхуа/ — В понедельник в уезде Даньчжай пров. Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел показ национальных костюмов. Модели из Китая, Камеруна, Бразилии, Мексики и Нидерландов демонстрировали свадебные наряды, национальные костюмы и аксессуары национальности Мяо.

Даньчжай, 5 июля /Синьхуа/ — В понедельник в уезде Даньчжай пров. Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел показ национальных костюмов. Модели из Китая, Камеруна, Бразилии, Мексики и Нидерландов демонстрировали свадебные наряды, национальные костюмы и аксессуары национальности Мяо.

Даньчжай, 5 июля /Синьхуа/ — В понедельник в уезде Даньчжай пров. Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел показ национальных костюмов. Модели из Китая, Камеруна, Бразилии, Мексики и Нидерландов демонстрировали свадебные наряды, национальные костюмы и аксессуары национальности Мяо.

Даньчжай, 5 июля /Синьхуа/ — В понедельник в уезде Даньчжай пров. Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел показ национальных костюмов. Модели из Китая, Камеруна, Бразилии, Мексики и Нидерландов демонстрировали свадебные наряды, национальные костюмы и аксессуары национальности Мяо.