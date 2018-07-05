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Выпущены «облитые кровью» джинсы
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Выпущены «облитые кровью» джинсы 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Американский онлайн-ретейлер Fashion Nova представил джинсы с кровавым принтом, сообщает The Sun.
В качестве эксперимента дизайнеры нарисовали крупные капли ярко-красного цвета, «стекающие» из разрезов на коленях и из левого кармана брюк.
На официальном сайте магазина голубые рваные джинсы называются It's In My Blood Boyfriend Jeans («Облитые моей кровью» джинсы-бойфренды) и продаются по цене 59,99 долларов.
В июле стало известно, что длинные джинсы свободного кроя, закрывающие щиколотки, придут на смену популярным укороченным брюкам mom jeans. По мнению издания Vogue, следующим трендом 2018 года станут прямые или чуть расклешенные джинсы полной длины, сделанные из тонкой ткани-стретч.
Ранее, в том же месяце, в онлайн-магазине американского бренда Bronze 56k появились сверхдлинные джинсы. Длина брюк составляет почти 267 сантиметров, обхват талии — 90 сантиметров. На сайте штаны Extendo pants назвали Sophisticated adult entertainment («изысканное развлечение для взрослых»).
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