От ретро до авангарда: 15 необычных платьев в горох

Принт в горошек мы встречаем на подиумах едва ли не чаще, чем полоску. Обычно он украшает женственные блузки с воланами и пасторальные платья. В нашей подборке — менее очевидные варианты. Для жаркого лета, к примеру, подойдет розово-фиолетовая комбинация или миди-юбка с пышными рюшами, но в необычном сочетании персикового и алого. На каждый предлагаем модель Tibi в мелкий черно-белый горох со спортивными манжетами и контрастными оторочками. Для офиса — Petar Petrov с неровным подолом или эффектное Michael Kors ретро-фасона, но в драматичной черно-красной расцветке.