10 ветровок, чтобы оставаться стильной даже в непогоду

Благодаря образам сестер Хадид и спортивным коллаборациям, которых этим летом не сосчитать, спорт-шик окончательно стал классикой. Мы собрали 10 курток, с которыми не страшны ни ветер, ни дождь, ни проблема «нечего надеть». Отправляйтесь в них на пробежку, на работу, гулять с друзьями, сидеть на открытой веранде и даже на свидание. Прохладный вечер не испортит планов, даже если под прозрачным ветряком у вас будет одно платье. Оно, кстати, не обязательно должно быть спортивным. Укороченная куртка Nike не закроет летящую юбку-миди, а нежно-голубой оттенок дополнит романтичный образ.