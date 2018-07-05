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Эмили Ратаковски поразила поклонников экзотической кольчугой
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Эмили Ратаковски поразила поклонников экзотической кольчугой 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Очаровательная топ-модель просто обожает дразнить поклонников знойными нарядами, подчеркивающими ее идеальную фигуру. В этот раз Ратаковски превзошла сама себя, появившись на парижских улицах в экстравагантной прозрачной кольчуге.
Строгий брючный костюм Эмили вполне бы подошел образу бизнес-леди, если бы под пиджаком было что-то кроме металлического топа. Такой наряд привлек к Ратаковски внимание целой толпы народа — еще бы, попробуй не оглянись, когда мимо тебя проходит такая красотка.
Я проводила много времени на Мальорке, Испания, с моими родителями я действительно хорошо знакома с человеческим телом. И не стесняюсь, и не боюсь своего — Эмили Ратаковски
Эмили уже не в первый раз эпатирует публику подобным образом. Несколько месяцев назад топ-модель вышла на улицы в прозрачном пальто и также вызывала шквал комментариев в сети.
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