Объемная укладка и суперпышное платье: Кайя Гербер стала звездой кутюрного шоу Valentino

Неделя высокой моды в Париже завершилась на приятной ноте. Коллекция Valentino осень-зима 2018-2019 — апогей нежных и романтичных образов, выступила антагонистом дизайнерам, чьи работы прославляют сильных и независимых женщин.

Пьерпаоло Пиччоли пришлось сильно постараться: его коллекция это гибрид культур, синтез искусств и диалог эпох. Дизайнер вдохновлялся греческой мифологией: его одежда — не просто зенит мастерства, которым можно любоваться, это еще и целая история, которую нужно уметь «читать». Так, роскошные накидки рассказывают нам трагичную историю любви Аполлона и Дафны. И таких аллюзий к Древнему миру очень много!

Но Античность — не единственный источник вдохновения Пиччоли: здесь живопись Ватто и стиль Лонги переплетаются с кинематографическими творениями Пазолини и эстетикой фотографий Деборы Турбевилль. А приправлен весь этот «букет» философией вымышленного персонажа Зигги Стардаста и средневековой культурой. Что еще намешано в коллекции Пиччоли стоит только догадываться. Но точно сказать можно одно: мало разбираться в моде, чтобы понять весь символизм этого сказочного шоу — нужно быть подготовленным зрителем с богатой культурной и интеллектуальной базой.

Скорее всего, дизайнер преследовал единственную цель — создать образ человека вне времени и пространства, человека Земли. Насколько у него это получилось судить, конечно, зрителям. Но просто удивительно, как вечернее платье из парчи, будто позаимствованное у герцогини, жившей еще во времена Возрождения, сочетается с шортами-бермудами и строгим деловым жакетом. Текстильные вышивки, многослойные ансамбли, жемчуг, воланы, трикотаж, бархат, атлас и сетка — богатое разнообразие будто повергает в транс. А красочная палитра придает шоу еще больше волшебства: роскошное золото и роковой алый, спокойный миндаль и сочная синева, классический черный и идиллическая фисташка.

Звездой показа стала юная Кайя Гербер . Уже давно не секрет, что дочь Синди Кроуфорд считается очень востребованной моделью. В этот раз Кайя вышла на подиум в пышном лиловом платье с перьями и объемным начесом.

Листай галерею и выбирай какой из образов тебе ближе: сударыни из высшего общества или роковой красотки из 60-х?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: vogue.com