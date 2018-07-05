Русский ренессанс: за что и как любят Россию зарубежные дизайнеры 

Все еще смеетесь с «Гесс вер ай эм?» непоколебимой fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер? А вот придержите улыбки: когда в 2017 году Dolce & Gabbanaраспродал свои платья Alta Moda по What’sApp (Guess where they are), они повезли свою капсульную коллекцию в Москву — естественно, каждая роза на платье посвящена России. В Третьяковском Проезде вышеупомянутая Алла Константиновна одела всех: от Елизаветы Песковой до Дины Немцовой. Вы же помните: нашим девушкам всегда мало кружева, золота и цветов.
Окунемся в 2008 с головой: помните моду этих лет? Сейчас мы можем покачивать головой, смеяться или придаваться ностальгии, но именно в тот год Карл Лагерфельд показал «Москву» в Chanel: по всем любимым правилам Карла к рандомному выбору фаворитов, модели были преимущественно из России и Украины: Снежана Онопко, Влада Рослякова, Наташа Поли, Саша Пивоварова — это сейчас вы знаете их по insta stories с детьми, а тогда они сами были юными и беспечными музами Карла. Коллекция Pre-Fall 2009 называлась «Париж-Москва». Скажем так, почти «русский ренессанс» со славянскими нотками: куда нам без фольклорных мотивов, кокошников, надписи «шанель» по-русски, византийского стиля и балета. Сам Карл больше всего внимания уделил той самой мадмуазель Коко: однажды влюбившись в русского князя Дмитрия Павловича, there is no way out.
John Galliano
Культурная отсылка к Достоевскому и Толстому (а именно к Соне Мармеладовой и Анне Карениной) отлично воплотилась у Джона Гальяно в коллекции 1993 года «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России». Любовь к русскому духу, видимо, проносится через всю его жизнь — в 2009 мы видим нового Гальяно с новой Россией: Врубель, Петергоф, Эрмитаж, балетная школа, русский цирк — дизайнера явно вдохновил классический маршрут туриста в городе с серым нависшим небом. Но, согласитесь, это правда красиво.
Valentino
Порой дизайнеров трогают и более сложные личные истории: не зная исторического подтекста, многие вещи останутся просто вещами с подиума. Но такой расклад не устроил Марию Грацию Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли в 2015 году — тогда Кьюри еще не работала в Dior, не рисовала на футболках надписи про феминизм, а Musee Roden в Париже еще не стал ее вторым домом. Легендарный дуэт в те времена работал в Valentino. В кутюрной коллекции сезона весна-лето 2015 дизайнеры пропели оду творчеству Марка Шагала (да, он родился в Витебске). Основу коллекции составили льняные сарафаны, хлопковые платья-рубашки и полушубки из овчины, изящно дополненные невесомыми платьями с надписями о любви — авангардист был влюблен в Валентину Бродскую, а мы влюбились в коллекцию Valentino.
С уверенностью можем вам сообщить: любовь к нашей культуре заграницей — это не про выход (обычно из машины в магазин или фитнес-клуб) четы Кардашьян-Дженнер в майках Гоши Рубчинского. Умилительно, конечно, видеть надписи про СССР на их тренировочных брюках, но fashion-мир все же любит истории покрупнее. Zuhair Murad даже свою кутюрную коллекцию в этом году посвятил царской России. Даем зарубежным инфлюенсерам свободу в носке Ulyana Sergeenko и аккуратно следим интеграцией русской культуры в массы!