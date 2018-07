Русский ренессанс: за что и как любят Россию зарубежные дизайнеры 

Все еще смеетесь с «Гесс вер ай эм?» непоколебимой fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер ? А вот придержите улыбки: когда в 2017 году Dolce & Gabbanaраспродал свои платья Alta Moda по What’sApp (Guess where they are), они повезли свою капсульную коллекцию в Москву — естественно, каждая роза на платье посвящена России. В Третьяковском Проезде вышеупомянутая Алла Константиновна одела всех: от Елизаветы Песковой до Дины Немцовой . Вы же помните: нашим девушкам всегда мало кружева, золота и цветов.

Окунемся в 2008 с головой: помните моду этих лет? Сейчас мы можем покачивать головой, смеяться или придаваться ностальгии, но именно в тот год Карл Лагерфельд показал «Москву» в Chanel: по всем любимым правилам Карла к рандомному выбору фаворитов, модели были преимущественно из России и Украины: Снежана Онопко, Влада Рослякова Наташа Поли , Саша Пивоварова — это сейчас вы знаете их по insta stories с детьми, а тогда они сами были юными и беспечными музами Карла. Коллекция Pre-Fall 2009 называлась «Париж-Москва». Скажем так, почти «русский ренессанс» со славянскими нотками: куда нам без фольклорных мотивов, кокошников, надписи «шанель» по-русски, византийского стиля и балета. Сам Карл больше всего внимания уделил той самой мадмуазель Коко: однажды влюбившись в русского князя Дмитрия Павловича, there is no way out.