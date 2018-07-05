«Мидас отдыхает»: Рената Литвинова ослепила Париж золотыми сапогами

С возрастом Рената Литвинова все чаще носит нестандартную одежду, вызывающую порой бурные дискуссии. Однако то, что у Ренаты есть чувство стиля, никогда не подвергается сомнению, и она в очередной раз доказала, что умеет красиво носить вещи, в которых все остальные будут выглядеть глупо.

Несмотря на долгие годы своей работы в кинематографе, Рената Литвинова всегда в первую очередь была известна необычным и в то же время привлекательным ретростилем в гардеробе. В последнее время женщина несколько отошла от прежних своих вкусов и чаще выбирает современную одежду, порой даже эпатажную, но носит ее с той же неизменной элегантностью, как раньше. Находясь в Париже, Литвинова решила, как считают поклонники, преподать мастер-класс французским женщинам. Хотя во всем мире француженок (и особенно парижанок) считают эталоном стиля, фанаты уверены, что и им есть чему поучиться у Литвиновой. По парижским улицам Рената прогулялась в золотых сапогах на высокой шпильке, которые наверняка привлекли внимание не только ее подписчиков в Инстаграме, но и реальных прохожих.

Конечно, о том, что подумали о внешности Литвиновой парижане, мы не узнаем, а вот ее поклонники поспешили высказаться. Хотя некоторые сочли такую обувь сомнительной для прогулок по городу днем, но большинство пришло в восторг от облика Ренаты. «Всё идеально, от и до» «По брусчатке да в золотых сапогах на такой шпильке» «Какие сапожки космические!» «Мидас отдыхает» «Чтобы так одеваться, это надо уметь носить и себя правильно подать! У вас, Рената, это всегда стильно и магически! Глаз не оторвать от Вас!» «Золотая антилопа» При этом все чаще Литвинова вызывает своими нарядами негативные эмоции у поклонников. С тех пор, как женщина решила отдать дань современной моде и начала носить вещи с последних показов самых противоречивых дизайнеров.

На одной из недавних фотографий с актерских проб она предстала в облике, запомнившемся многим фанатам своей странностью. На фото женщина позировала в застиранных спортивных трениках, сером пиджаке с мужского плеча и шапочке. Вишенкой на торте стали туфли, больше напоминающие галоши.