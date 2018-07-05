Как сделать сумку из трикотажной майки: 2 простых мастер-класса

Объёмная сумка с бахромой или супервместительная и модная авоська — выбирайте! Для изготовления и той, и другой сумки вам не потребуется больше 15 минут.

1. Сумка для покупок из футболки: мастер-класс

У этой сумки удобные широкие бретели, а эластичность трикотажа, из которого она сделана, точно позволит ей вместить все ваши покупки.

Вам потребуется:

— трикотажная футболка;

— портновские ножницы.

1. Отрежьте у футболки ворот и рукава, как показано на фото.

2. Отрежьте у футболки обработанный край и разрежьте его на полоски равной ширины (2-2,5 см), длиной 10-15 см.

3. Крепко свяжите полоски попарно, как показано на фотографии. Делайте по два прочных узла в каждом случае: именно эти узлы будут держать низ сумки.

4. Когда все узлы будут завязаны, вытяните полоски, чтобы сделать красивую бахрому. Ручки сумки примут нужную форму сами — достаточно первого же использования.

2. Авоська из майки или футболки: мастер-класс

Потенциал такой авоськи — даже больше, чем у обычной трикотажной сумки: места она занимает немного, а вместить в себя способна целую гору покупок. Чтобы сделать такую авоську, можно взять ненужную футболку или майку.

Вам потребуется:

— трикотажная майка или футболка;

— портновские ножницы;

— швейная машина и нитки.

1. В случае с футболкой обрежьте её горловину и рукава, как это показано в предыдущем мастер-классе. Верх майки можно оставить в исходном виде.

2. Низ майки или футболки обрежьте полукругом и прострочите на машине.

3. В шахматном порядке сделайте разрезы шириной около 3 см.

4. Заполните разрезами всю ткань, не тронув ручки. Авоська готова.

Фото и источник: cucicucicoo.com