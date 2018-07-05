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Что в этом сезоне диктует пляжная мода
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Что в этом сезоне диктует пляжная мода 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Летний период отпусков в самом разгаре. Хочется к морю, на солнышко, к бронзовому загару. Модельер купальников Оксана Русланова рассказала «Вечерке», как на пляже выглядеть притягательно.
Самые модные расцветки предстоящего летнего сезона, по словам Руслановой, — полоска и горошек, а главный писк — яркий банановый принт.
— Купальник всегда сексуален, поэтому к его выбору нужно отнестись серьезно, чтобы на пляже выглядеть эротично, но не вульгарно, — рекомендует эксперт. — Хорошо сочетаются пастельные тона с серебром и золотом. Для девушек, которые хотят выглядеть элегантно, будут актуальны слитные модели с вставками из сетки. В выигрыше — фасоны на одно плечо.
Сексуальности образу, по мнению Руслановой, добавят купальники со шнуровкой. К тому же очень популярны модели с геометрическими вставками.
— Визуально увеличить грудь помогут купальники с воланами, а вот от однотонных расцветок лучше отказаться, — рекомендует дизайнер. — Обладательницам пышных форм следует, наоборот, избегать броских принтов. Девушкам с широкой талией подойдут фасоны с рисунком по бокам.
Универсальной остается так называемая модель майо с пришивными бретелями. Она, как любая классика, — вне моды и времени.
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