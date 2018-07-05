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Меган Маркл начала вредить брендам
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Меган Маркл начала вредить брендам 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Lenta.ru
Канадский ювелирный бренд Maison Birks заявил, что покупателей не привлекает новая коллекция украшений из-за «эффекта Маган Маркл». Об этом сообщает Maclean’s.
«Конечно, мы не можем жаловаться. Но на данный момент наших клиентов интересуют исключительно те украшения, в которых когда-либо появлялась Меган Маркл. Сейчас мы запускаем новую осеннюю линию. Однако всем на нее наплевать до тех пор, пока герцогиня не наденет какое-нибудь украшение», — рассказала глава компании Ева Хартлинг.
«Эффектом Меган Маркл» ретейлеры прозвали внезапный резкий скачок спроса на одежду, обувь или аксессуары, в которых жена принца Гарри появляется на публике. Обычно фанаты сметают такие товары с полок магазинов за считаные часы.
Например, в первом квартале 2018 года в США взлетели продажи украшений из желтого золота. По данным Всемирного золотого совета (World Gold Council), последний раз такой бум ювелирные магазины наблюдали в 2009 году. Ретейлеры объясняют резкий скачок спроса влиянием герцогини Сассекской и ее любви к драгоценному металлу. Именно из желтого золота было изготовлено кольцо, которое принц Гарри подарил Меган Маркл в честь помолвки.
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