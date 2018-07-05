8 модных способов носить блузу с открытыми плечами

Пора оголять плечи! Сделать это стильно и соблазнительно, но в то же время ничуть не пошло поможет восхитительная блуза off-shoulder (без плечей). Как ее носить, чтобы быть неотразимой?

1. Днем лучше открыть плечи, но спрятать ноги

Как вы понимаете, наряд с оголенными плечами нельзя назвать скромным. Чтобы не усугублять ситуацию и не выглядеть слишком откровенно, прячем коленки: дополняем образ скромной юбкой миди или брюками. Вы сможете надеть блузу с открытыми плечами в театр, на работу или учебу.

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Блузка свободного кроя и прямые брюки от дизайнера Маши Горячевой составят прекрасное сочетание для летних прогулок.

Блуза «Калифорния», цена: от 12 000 руб., заказать: +7 (917) 105-04-06 Брюки «Маркиза», цена: от 3 500 руб., заказать: +7 (917) 105-04-06 2. В жаркую погоду можно показать чуть больше

Если в городе невыносимая жара, а вы собираетесь на пляж или вечеринку под открытым небом, первым правилом про закрытые ноги можно пренебречь. Конечно, блуза off-shoulder великолепно сочетается с легкими шортами и мини-юбками. Добавляем к наряду босоножки на каблуке или крутые сандалии — и получаем безумно романтичный летний образ.

3. Нет ничего страшного, если видно и плечи, и живот

Соединяем два супертренда: топ с открытыми плечами и кроп-топ. Это довольно эксцентрично и подходит только для идеальной фигуры. Но это классный вариант для теплого лета: когда же еще показать себя во всей красе!

4. Топ off-shoulder (без плеч) всегда можно надеть с денимом

«Деним незаменим!» — вот девиз модного сезона 2018 года. Блуза с открытыми плечами всегда будет главным акцентом образа, так что просто надевайте ее с любимыми джинсами.

Нам кажется, что особенно замечательно смотрится комплект: джинсовая юбка на пуговицах и белая нежная блуза.

Хорошо будут смотреться джинсы с аппликациями и потертостями от магазина Sportalm. Зауженные модели подчеркнут стройные ноги, а в сочетании с открытым топом создадут непринужденный образ для летней прогулки.

Джинсы «Эмби», цена: от 21 300 руб., заказать: +7 (812) 640-80-40 Джинсы «Марта», цена: от 19 675 руб., заказать: +7 (812) 640-80-40 5. Еще круче блуза с открытыми плечами смотрится с комбинезоном

Да, блузу off-shoulder можно носить вместе с комбинезоном — так вы получите невероятно стильное сочетание женственности и брутальности. Подберите к наряду каблуки — и вы готовы отправиться на светскую тусовку.

6. Если топ свободный и объемный, проще всего сочетать его с облегающим низом

В этом году особенно популярны свободные блузы с воланами и рюшами. А так как они создают объем в верхней части, мы советуем сочетать их с узкими юбками и обтягивающими джинсами. Конечно, это вовсе не обязательно (это доказывают крутые стиритстайл-образы с пышной юбкой миди), но так вы точно не ошибетесь и всегда будете выглядеть потрясающе.

7. Когда плечи открыты, необходимо очень аккуратно подбирать аксессуары

Блуза off-shoulder притягивает внимание не только к вашим плечам, но и к шее, линии декольте, ключицам. Если вы чувствуйте, что выглядите слишком голой, повесьте на шею изящный кулон или завяжите легкий платок. Только не переборщите: аксессуары не должны перегружать образ и портить эффект от соблазнительного топа.

К блузе с открытыми плечами прекрасно подходят массивные длинные серьги (очень модные в этом сезоне).

8. Вовсе не обязательно оголять плечи полностью

Топ с открытыми плечами — это чересчур откровенно и вообще не в вашем стиле? Ничего страшного, дизайнеры придумали еще один способ, как ненавязчиво показать миру свои красивые плечики. Взгляните на блузы и свитшоты с вырезами: вроде бы они выглядят довольно скромно и даже немного спортивно, но при этом оставляют намек на сексуальность. Интересно, не так ли?

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