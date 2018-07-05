Учимся на примере Кайи Гербер, Селены Гомес и сестер Хадид, как носить клеш

«Мамины джинсы» или джинсы «мом» вернулись в гардеробы модниц пару лет назад и, казалось бы, до сих пор находятся на пике популярности, но нет: их постепенно смещает совершенно другой — более элегантный — деним-тренд из 70-х. Расклешенные силуэты джинсов вернулись!

Еще одна хорошая новость: не нужно обладать определенным типом фигуры, чтобы выглядеть в расклешенных джинсах замечательно. Для этого важно другое — знать, как и с чем их комбинировать. Никто, уверены, не сможет в этом помочь разобраться лучше, чем звездные модницы. К ним мы и обратились.

Предлагаем посмотреть на фотографии Кайи Гербер, Тины Кунаки, сестер Хадид, Эмили Ратажковски и других звезд, чтобы подобрать себе луки с джинсами-клеш.

Тина Кунаки, фото из Instagram

Урок первый.

Такие джинсы, в отличие от коротких «мом» силуаэтов, в основном закрывают лодыжки, поэтому и делают ноги длиннее. Но если вы хотите выглядеть ещё стройнее и ещё больше удлинить ноги, то лучше всего носить клеш с каблуками.

Фотография: Legion-Media Эмили Ратажковски

Урок второй.

Однотонные туфли-лодочки (желательно белые, потому что это маст хэв летнего сезона) станут идеальным вариантом для стильного лука.

Фотография: Legion-Media Селена Гомес

Урок третий.

Легкая «простая» блуза или кроп-топ дополнят ваш образ.

Урок четвертый.

Такой лук уже сам по себе очень интересный, поэтому яркие и объемные украшения здесь не приветствуются. А вот очки — пожалуйста.

Фотография: Legion-Media Селена Гомес

Урок пятый.

Фотография: Legion-Media Кайя Гербер

Вот ещё несколько звездных образов для вдохновения.

Фотография: Legion-Media Селена Гомес

Фотография: Legion-Media Кайя Гербер

Фотография: Legion-Media Джиджи Хадид

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