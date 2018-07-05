Учимся на примере Кайи Гербер, Селены Гомес и сестер Хадид, как носить клеш 

«Мамины джинсы» или джинсы «мом» вернулись в гардеробы модниц пару лет назад и, казалось бы, до сих пор находятся на пике популярности, но нет: их постепенно смещает совершенно другой — более элегантный — деним-тренд из 70-х. Расклешенные силуэты джинсов вернулись!
Еще одна хорошая новость: не нужно обладать определенным типом фигуры, чтобы выглядеть в расклешенных джинсах замечательно. Для этого важно другое — знать, как и с чем их комбинировать. Никто, уверены, не сможет в этом помочь разобраться лучше, чем звездные модницы. К ним мы и обратились.
Предлагаем посмотреть на фотографии Кайи Гербер, Тины Кунаки, сестер Хадид, Эмили Ратажковски и других звезд, чтобы подобрать себе луки с джинсами-клеш.
Тина Кунаки, фото из Instagram
Урок первый.
Такие джинсы, в отличие от коротких «мом» силуаэтов, в основном закрывают лодыжки, поэтому и делают ноги длиннее. Но если вы хотите выглядеть ещё стройнее и ещё больше удлинить ноги, то лучше всего носить клеш с каблуками.
Фотография: Legion-Media Эмили Ратажковски
Урок второй.
Однотонные туфли-лодочки (желательно белые, потому что это маст хэв летнего сезона) станут идеальным вариантом для стильного лука.
Фотография: Legion-Media Селена Гомес
Урок третий.
Легкая «простая» блуза или кроп-топ дополнят ваш образ.
Белла Хадид, фото из Instagram
Урок четвертый.
Такой лук уже сам по себе очень интересный, поэтому яркие и объемные украшения здесь не приветствуются. А вот очки — пожалуйста.
Фотография: Legion-Media Селена Гомес
Урок пятый.
Кроссовки тоже подойдут, если вы Кайя Гербер.
Фотография: Legion-Media Кайя Гербер
Вот ещё несколько звездных образов для вдохновения.
Фотография: Legion-Media.ru Синди Кроуфорд
Фотография: Legion-Media Селена Гомес
Фотография: Legion-Media Риз Уизерспун
Фотография: Legion-Media Кайя Гербер
Фотография: Legion-Media Диана Крюгер
Фотография: Legion-Media.ru Кортни Кардашьян
Фотография: Legion-Media Джиджи Хадид
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