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Сумка из салфеток за полчаса: мастер-класс
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Сумка из салфеток за полчаса: мастер-класс 

BurdaStyle.ru 2 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
Сервировочные салфетки под приборы бывают самых разных видов: плетеные, пластиковые, тканые. Частенько такие симпатичные салфетки можно купить со скидкой, поэтому новая сумка может обойтись вам совсем дешево.
Вам понадобится:
-2 одинаковые салфетки (желательно плотные и текстурированные)
-мулине подходящего оттенка
-игла
-кожаный ремешок
-кусочки ткани
-булавки
-ножницы
Шаг 1  Сложите салфетки лицевой стороной внутрь, сколите булавками и с помощью иглы и мулине сшейте по нижней линии с помощью шва «назад иголку».
Шаг 2  Также сшейте боковые стороны, однако остановитесь, не доходя до конца — здесь мы сделаем петли для ремешка. Точное их расположение зависит от размеров ваших салфеток. Просто имейте ввиду, что верхняя часть сумки должна закрываться наподобие клапана, и, отталкиваясь от этого, определите, какого размера вы этот клапан сделаете.
Шаг 3  Закончив, выверните сумку на лицевую сторону. Для петелек нам понадобятся 5-8 см кусочки ткани в тон салфеток или, наоборот, контрастные, на ваш вкус. Сформируйте петельку и разместите ее над боковым швом, чтобы петелька выглядывала наружу с лицевой стороны сумки. Зафиксируйте булавкой
Шаг 4  С изнанки продолжите до конца боковой шов, пришивая таким образом и петельку (желательно пришить ее двойным швом для надежности).
Шаг 5  Когда боковые стороны сшиты, закрепите ремешок. Его можно при желании заменить репсовой лентой.
Готово!
Автор фото и мастер-класса: papernstitchblog
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