Модельер Вячеслав Зайцев представит новую коллекцию на фестивале в Плесе

МОСКВА, 5 июля. / ТАСС /. Народный художник России Вячеслав Зайцев впервые представит новую детскую коллекцию на XIII Российском фестивале моды «Плес на Волге. Льняная палитра», который пройдет в Ивановской области с 13 по 15 июля при поддержке Минпромторга РФ и Национальной академии индустрии моды. Об этом рассказали в четверг на пресс-конференции организаторы форума.

"Вечерний показ коллекций народного художника России Вячеслава Зайцева в этом году посвящен 80-летнему юбилею мастера. Отличительной чертой станет презентация нового бренда мэтра моды. Вячеслав Зайцев, который по традиции приедет в Плес на фестиваль, представит свою новую коллекцию, порядка 50 моделей детской одежды. Гости нашего фестиваля будут первыми, кто увидит новую коллекцию", — уточнили организаторы.

Директор фестиваля Светлана Разина рассказала, что основной темой модного показа в этом году станет «Национальный стиль в современном костюме», широко будет представлено творчество модельеров Ивановской области, а также модельеров из Москвы, Вологды, Ленинградской области и Донецка. «Впервые в Плесе состоится презентация новой коллекции для людей с ограниченными возможностями здоровья», — добавила Разина.

Организаторы отметили, что во время дневных показов продемонстрируют 30 коллекций, также в программу вошли панельные дискуссии, выставки, Российский фестиваль детских театров моды, выставочный проект " Зураб Церетели — Вячеславу Зайцеву «Цветы для Маэстро SZ» и презентация парфюмерной платформы с участием молодых российских парфюмеров.

Вячеслав Зайцев — российский модельер, академик Российской академии художеств (РАХ), народный художник РФ (2006), основатель Московского дома моды Вячеслава Зайцева (1982), лауреат Государственной премии РФ (1996). Родился в Иванове.