Бренд с янтарными украшениями Leta выпустил кольцо в поддержку «Фонда друзей балтийской нерпы»

Российский бренд ювелирных украшений Leta (ex-Ambery) и номинанты нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» «Фонд друзей балтийской нерпы» объединились для благотворительной акции. Средства от продажи кольца из позолоченного серебра и янтаря, выпущенного дизайнером марки Катей Алагич специально для совместного проекта, пойдут на спасение морских млекопитающих, братьев тюленя Крошика и нерпенка Вовчика.

«О «Фонде друзей балтийской нерпы» мы узнали весной этого года, и сразу же поняли, что это именно та история, с которой мы хотели бы сделать что-то совместное, — рассказывает о проекте Катя. — С Фондом нас объединяет не только общая любовь к природе и желание ей помочь, но и сама история: украшения с янтарем — это тоже о северо-западе, о Балтике».

О связи с морем напоминает и дизайн выпущенного кольца: в прозрачном янтаре есть органические включения — частицы растений и земли, которые образуют тонкие акварельные узоры золотистых, зеленоватых и черных оттенков. Миллионы лет назад (возраст балтийского янтаря оценивается в 44 млн лет) такие включения оказались в древесной смоле, которая в итоге попала в море и затвердела. Многообразие цветов и переливов внутри янтаря делает каждый камень уникальным, а классическая перстневая оправа добавляет кольцу строгости и современности.

Кольцо Leta продается в интернет-магазине с доставкой до Петербурга за 1-2 дня. Часть из его стоимости — 3400 рублей — будет ежемесячно перечисляться в центр спасения балтийской нерпы.