Вещи в морском стиле: что купить и как носить этим летом

Топ и шорты

И вовсе не обязательно разбираться в парусном спорте или зависать по выходным на яхте. Стиль, напоминающий луки заядлых яхтсменов, легко создать при помощи двух цветов в аутфите — темно-синего и белого. Если хорошенько поискать, то вы точно сможете отыскать в своем гардеробе тельняшку, а, может, просто соединить в танце стиля синие шорты и белую футболку.

Обувь

В образ с белыми джинсами и рубашкой идеально впишутся сине-белые клетчатые лоферы или полосатые эспадрильи. А мюли или кеды украсят лук с белым летящим платьем и соломенной шляпой.

Купальник

А загорать на яхте или просто где-нибудь у водоема в Подмосковье можно в купальниках и бикини с полосатым принтом. Этот же вариант подойдет и тем, кто к полоске относится скептически, но интегрировать ее в гардероб все-таки хочет. Не обязательно рисковать и искать идеальную вертикальную полоску на юбках и брюках (горизонтальная же полнит), а вот маленький принт на бикини never hurt nobody.

Аксессуары

И не забудьте разбавить свои повседневные наряды необычными очками с изображением морских звезд или надеть колье с крупным якорем. Ведь только летом мы можем спокойно примерять на себе форму капитана и не вызывать недоумение со стороны прохожих.