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День бикини: самые яркие образы «королевы пляжа» Памелы Андерсон
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День бикини: самые яркие образы «королевы пляжа» Памелы Андерсон 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Памела Андерсон
Сегодня в мире отмечается День бикини. В честь этого события «КВ» решил не делать традиционную (уже многим наскучившую, признайтесь) подборку пляжных фото звезд, а вспомнил самые эффектные кадры в купальниках главного секс-символа и звезды Playboy 90-х Памелы Андерсон.
5 июля 1946 года французский дизайнер Луи Реар представил миру первый раздельный купальник. Тогда продемонстрировать пикантный пляжный костюм, состоящий из нескольких узких полосок ткани, решилась лишь стриптизерша Мишлен Бернардини из «Казино де Пари», которая и вышла на подиум вместо профессиональных моделей.
Революционная и дерзкая по мнению общественности модель долгие годы была под запретом. Однако все изменилось в 50-е годы, когда Брижит Бардо появилась в бикини в фильме «И Бог создал женщину». Тогда пляжи Италии и Франции массово заполонили модницы в открытых купальниках. Среди современных звезд сложно найти ту знаменитость, на которой купальник смотрелся бы так же эффектно, как на Памеле Андерсон. Кадры из сериала «Спасатели Малибу», на которых юная актриса бежит по обжигающему песку на помощь утопающим, можно пересматривать бесконечно… Впрочем, Андерсон хороша не только в красном слитном купальнике, который уже стал культовым. Вспоминаем самые окровенные и яркие снимки Памелы в купальниках.
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