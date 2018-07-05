Остатки сладки: 10 вещей с распродаж, которые нужно купить прямо сейчас

Самые терпеливые дождались второй волны скидок, когда ценники упали на 60, а то и 70 процентов. Традиционно самые ходовые размеры не доживают до этого времени, но внимательный шопоголик всегда найдет настоящий бриллиант среди невзрачных на первый взгляд вещей. Мы изучили ассортимент онлайн-магазинов и нашли 10 вещей, которые срочно должны оказаться в гардеробе модницы. Среди прочих — кашемировый свитер Helmut Lang, пудрово-розовый комплект Calvin Klein, минималистичное хлопковое платье Joseph, классические босоножки Off-White и многое другое.