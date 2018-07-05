Швейный марафон #BURDA. Шьем кружевную юбку

ЧТО ТАКОЕ ШВЕЙНЫЙ МАРАФОН?

Это такая форма онлайн-обучения, при которой вы получаете не только видеоуроки от преподавателей Академии Burda, но и их консультации во время пошива и ответы на возникающие вопросы.

На протяжении 4-х недель мы будем выкладывать видеоуроки в закрытую группу, и наш куратор-преподаватель Академии Burda будет вести марафон и помогать участникам.

ЧТО ВАС ЖДЕТ?

Кружево сейчас на пике популярности! Модели из него есть у всех ведущих домов мод, поэтому мы решили предложить вам марафон по пошиву кружевной юбки. Раньше кружево считалось признаком нарядной одежды, но кружевные юбки сейчас миксуют и с майками, и с толстовками, и с топами. Очень популярно сейчас носить их с джинсовыми рубашками, тем самым вводя кружево в повседневный гардероб. Конечно, если юбку надеть с шелковым топом или блузкой, наряд становится праздничным. Так что наши юбки универсальны! И чтобы новички тоже поучаствовали в марафоне, мы предлагаем к пошиву не одну, а сразу три модели юбок.

Одну — на поясе-резинке, вторую — на подвязе (трикотажной резинке), как у Гуччи в стиле спортшик, а третью, посложнее, в классическом исполнении — юбку-карандаш на поясе из репсовой ленты, которая сейчас тоже очень популярна в качестве отделки. Новички могут выбрать первые две модели, а мастерицы с опытом шитья могут сразу взяться за юбку-карандаш.

Все три юбки имеют один шов сзади, первые две без молнии, а юбка-карандаш с потайной молнией. Все юбки на подкладке. И так как мы привлекаем на марафон как новичков, у которых еще нет оверлока, так и мастериц с опытом шитья, то оверлок ни в первых двух, ни в последней юбке использоваться не будет. В юбке — карандаш мы покажем кутюрный метод обработки срезов по методу гонконг и невидимые с лицевой стороны вытачки. Почему мы не делаем боковых швов? Чтобы не резать узор кружева и показать его в наиболее выгодном свете. В качестве подкладки можно использовать как трикотажную подкладку, так и вискозную. Но самый шик, если подкладка у юбки-карандаша будет из шелка. На летние модели в качестве подкладки можно использовать батист с шелком — выбор за Вами! Мы покажем, как работать с разными видами подкладок. Присоединяйтесь! И у вас будет красивая и модная обновка, а может быть, даже сразу три! Для детей можно сшить юбочку на резинке.

Записывайтесь на марафон и шейте вместе с нами! Под руководством опытного преподавателя шить кружево совсем не страшно, все справятся!

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ МЫ ПРЕДОСТАВИМ:

выкройку юбки четкие инструкции по пошиву от нашего преподавателя подробные уроки в видеоформате возможность выиграть призы

ПРИЗЫ

Сертификат на 3000 руб. + карта постоянного покупателя на 10% + купон на 15% Мягкий манекен для шитья Christina от Royal Dress forms. Цвет и размер на выбор победителя. Мягкий манекен для шитья Christina — ваш повод создавать шедевры. Это манекен с пропорциями реальной женской фигуры. На нем можно конструировать, примерять, подгонять изделия. Манекен обтянут качественным трикотажем — отпаривайте и утюжьте прямо на манекене! Christina — мягкий манекен, в который можно бесконечное количество раз втыкать булавки. Если шитье для вас — это всерьез и надолго, то такая помощница вам необходима.

УСЛОВИЯ МАРАФОНА

​Подписаться на наш аккаунты в Instagram @burda_academy, @royaldressforms, @lo_scampolo Быть зарегистрированными или зарегистрироваться в социальной сети ВКонтакте Оплатить участие в марафоне, стоимость участия 1500 руб. + комиссия оператора платежей 5.64% Разместить пост об участии в марафоне на своей странице в Instagram или ВКонтакте с хэштегом #burdamarathon Прислать на почту academia@burda.ru свои данные для регистрации в марафоне

ОПЛАТА МАРАФОНА

1 500 руб. оплатить

Если у вас остались вопросы, вы можете написать нам на почту academia@burda.ru или позвонить по телефону: +7 (495) 787 94 45 ПАРТНЕРЫ:

Магазин эксклюзивного лоскута и тканей из Италии LoScampolo в СПб.

Доставка по всей России.

ВКонтакте

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Инстаграм

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Royal Dress forms

Производитель портновских манекенов

ВКонтакте

https://vk.com/royaldressforms

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ТКАНЬ

Кружевную ткань для данного марафона вы можете купить на нашем сайте. Поскольку ткань с фестонами, то из одного отреза получится сразу две юбки. По умолчанию мы предлагаем к покупке отрез длиной 1,5 м. Если вам нужна другая длина — напишите нам об этом в комментариях или на почту и мы свяжемся с вами!

КОРДОВОЕ КРУЖЕВО

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