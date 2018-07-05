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Тренд сезона: накладные карманы
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Тренд сезона: накладные карманы 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Автор: Екатерина Данилина
Если внимательно присмотреться к коллекциям с недавно прошедших мужских Недель моды и к Resort 2019, то можно заметить тренд, который ожидает нас в будущем весенне-летнем сезоне — накладные карманы.
В этом сезоне большинство ведущих домов моды разместили накладные карманы буквально на всем. Louis Vuitton, Sara Battaglia и Max Mara остались верны традициям — жилет, брюки, пальто. А Balmain поместил накладные карманы даже на ремень.
Resort 2019
Но, внедряя тренды в свой гардероб, не стоит ориентироваться только на их актуальность, необходимо учитывать и особенности фигуры. Накладные карманы могут легко ее исказить. Так, если у вас широкие бедра, то выбрав брюки с накладными карманами, вы добавите им объема. Того же стоит опасаться и девушкам с большой грудью, выбирая ультрамодные рубашки.
Если приглянувшийся тренд вам не по фигуре, не стоит расстраиваться. В коллекциях весна-лето 2019 дизайнеры представили и сумки, удивительным образом напоминающие еще один накладной карман.
Неделя мужской моды, весна-лето 2019 Tibi Ким Кардашьян
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