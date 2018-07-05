Тренд сезона: накладные карманы

Если внимательно присмотреться к коллекциям с недавно прошедших мужских Недель моды и к Resort 2019, то можно заметить тренд, который ожидает нас в будущем весенне-летнем сезоне — накладные карманы.

В этом сезоне большинство ведущих домов моды разместили накладные карманы буквально на всем. Louis Vuitton , Sara Battaglia и Max Mara остались верны традициям — жилет, брюки, пальто. А Balmain поместил накладные карманы даже на ремень.

Resort 2019

Но, внедряя тренды в свой гардероб, не стоит ориентироваться только на их актуальность, необходимо учитывать и особенности фигуры. Накладные карманы могут легко ее исказить. Так, если у вас широкие бедра, то выбрав брюки с накладными карманами, вы добавите им объема. Того же стоит опасаться и девушкам с большой грудью, выбирая ультрамодные рубашки.

Если приглянувшийся тренд вам не по фигуре, не стоит расстраиваться. В коллекциях весна-лето 2019 дизайнеры представили и сумки, удивительным образом напоминающие еще один накладной карман.