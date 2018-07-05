Меган Маркл берет пример с королевы Елизаветы II 

Очередной выход в свет Меган Маркл — и очередная сенсация. 5 июля герцогиня Сассекская появилась на важном мероприятии в Лондоне в очень ярком платье. Главная любительница нюдовых оттенков в этот раз решила не стесняться цвета и для выхода выбрала наряд оттенка канарейки — самого актуального в этом сезоне. Очевидно, девушка вдохновилась выходами Елизаветы II, которая постоянно носит комплекты ярких оттенков. Салатовый, желтый, оранжевый — королева любит быть самой яркой. Возможно, в другой раз мы увидим Меган Маркл в цветовой гамме еще ярче.
Публикация от The Lady's Maid (@theladysmaid) 5 Июл 2018 в 11:33 PDT