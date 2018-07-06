5 самых популярных «пыльных» оттенков этого лета

Всё многообразие цветовой палитры позволяет нам смело экспериментировать со всеми существующими оттенками и находить себе разноцветных фаворитов. Если вы до сих пор любили яркие образы, то самое время немного успокоиться и обратить внимание на новый и более спокойный тренд — пыльные оттенки.

Пыльный кедр

Оттенок «пыльный кедр» находится где-то на пересечении нежнорозового цвета с красным вином, он выглядит, действительно, припыленным. Этот оттенок очень уютный и теплый, что не лишает его яркости с налетом ретро.

Плюс «пыльного кедра» в том, что он, в отличие от своего розового собрата, подходит женщинам любых возрастов.

Если розовый у нас ассоциируется с юношеской инфантильностью, то «пыльный кедр» будет уместен, как на юных девушках, так ина более зрелых дамах.

Пыльный голубой

В противовес оттенкам розового всегда шли оттенки голубого. Следовательно, альтернативой «пыльному кедру» будет оттенок «пыльный голубой». Этот цвет универсален сразу по нескольким параметрам.

Во-первых, он идеально впишется в дресс-код официальных мероприятий и будет не хуже смотреться на неформальныхвстречах с друзьями.

Во-вторых, этот цвет подходит девушкам всех цветотипов, выгодно оттеняя их внешние данные.

Сиреневый туман

Еще один пыльный оттенок проходит под названием «сиреневый

туман». Это пыльный сиреневый цвет, который отсылает нас одновременно к нарядам викторианской эпохи, и к платьям в стиле 80-ых, уже несколько лет не выходит из списка самых модных трендов.

Жаворонок

Оттенок «Жаворонок» с легким горчичным тоном также входит в ряды пыльных оттенков. Он считается цветом года по версии института Pantone и, в отличии от вышеназванных оттенков, выглядит более ярким, чем и привлекает внимание. Поэтому, можете быть уверены, что в «жаворонке» вас точно непроигнорируют.

Зеленый чай

Оттенок «зеленого чая» один из многих пыльных оттенков

зеленого цвета. Отлично подойдет всем фанаткам светлых и нежных образов, которые не могут представить свою жизнь без пастельных платьев и рубашек.

Он также многогранен в использовании, что поможет создать с ним образы для офиса или для обычной прогулки.