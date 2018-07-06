По бюджету: 15 модных мини-юбок не дороже 5000 рублей

Модное сообщество разделилось на два лагеря: мини и макси. Но нам выбирать необязательно — пусть предпочтения зависят от настроения. Тем более что мини уже давно стало классикой, которая уместна всегда и везде. Вспомни маленькое черное платье и платья-футляры из 1960-х. Даже у бренда No. 21 в коллекции появились «голые» ноги. И Брижит Макрон , не обращая внимания на дату рождения в паспорте, щеголяет в коротких юбках. Нам тоже нельзя отставать от трендов — листай галерею и выбирай самые бюджетные варианты мини-юбок.

Женственный цветочный принт, определенно, фаворит этого сезона. Так что грех не купить юбку в цветочек. Главное — не переборщить: пусть мини будет украшена нежными соцветиями, но тогда верх выбирай однотонный, более спокойного оттенка.

Вообще, все, что связано с фауной, сейчас на пике популярности. Будь ближе к природе — почувствуй себя амазонкой или гавайской красавицей. Мини с пальмовым рисунком точно must-have этого лета.

В этом сезоне также обращай внимание на детали. Конечно, к мини-юбке мало чего можно добавить, но модели с рюшами, оборками, широкими ремнями и замками выглядят очень современно. Они добавят тебе женственности и в то же время пикантности. Даже если ты поборник минимализма, эти детали не нарушат твои принципы относительно гардероба. Так что подмечай мелочи.

Еще один тренд этого лета — вещи в полоску. Они теперь везде и всюду, так что найти мини с полосатым принтом не проблема. Если ты не очень высокого роста, то выбирай модели с вертикальными линиями: они визуально удлинят силуэт. А верх подбери монохромный, в тон полоске.

Денимостается в тренде всегда, так что джинсовая юбка — это вещь, которая останется с тобой надолго. Уверяем, она вряд ли когда-либо выйдет из моды. Если ты любишь постоянство и стабильность, эта модель как раз для тебя. А вот над цветом придется подумать: классический голубой, черный или белый — это уже на твой вкус. Кстати, белые вещи в этом сезоне пользуются особым спросом. А total white look уже не моветон. Так что советуем тебе присмотреться.

Если ты девушка-рок-н-ролл и любишь привлекать к себе внимание, то яркие юбкикак раз для тебя. В этом сезоне ты можешь лихо оторваться. Даже если у тебя испепеляюще-желтая или жгучая красная юбка, верх не обязательно должен быть спокойным. Сочетай яркие цвета и будь в центре внимания.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:архивы пресс-службы, Shutterstock/VOSTOCK